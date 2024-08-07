嘉縣太保國小退休校長李永山 退而不休榮獲教育奉獻獎

教育部日前公布教育奉獻獎獲獎名單，嘉義縣太保國小退休校長李永山榮獲教育奉獻獎殊榮，教育處長李美華到府貼榜祝賀；李美華表示，校長李永山退休迄今15年仍持續從事教育志願服務相關工作，尤其在足球、童軍、生活美學及體育志工4大領域無私奉獻，實屬不易。

李永山說，20歲進入教育界至今已50年，感謝教育界長官的肯定與一路來提攜的貴人和共同奮鬥的好友，才能在教育界一路順風，退休更後能持續在足球、童軍、生活美學及體育志工4大領域有所表現，沒有大家今天無法獲得此殊榮。

李永山於嘉義縣擔任校長13年期間，用心經營學校，深獲師生愛戴，2009年退休後，仍然致力於體育、童軍教育的推展，也致力於招募及訓練體育志工；不僅推廣足球運動，甚至親自至各小學幼兒園教導足球技巧，向下扎根，讓嘉義縣成為全國足球運動普及率最高的地區之一。

他積極向各界募款辦理足球賽事，讓球員有參與運動賽事的機會，更建立足球選手三級制，從國小、國中及高中逐級訓練，這項制度不僅提高了嘉義縣足球隊伍的整體競爭力，更使他們在各項比賽中屢獲佳績。

此外，李永山也籌設鹿草數位機會中心，期以數位翻轉偏鄉，辦理資訊電腦課程，提升鹿草鄉民的資訊能力，結合各界資源，推展鹿草鄉各項活動；同時致力於童軍教育的推展，協助各縣市辦理童軍活動及全國青少年志工菁英獎，遴選並獎勵全國青少年優秀志工，鼓勵青少年透過學習服務服務學習的過程，體會付出的喜悅與助人最樂的情操，發揮所能激發潛能積極創新服務，為國舉才與育才。