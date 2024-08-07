快訊

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

提早退休轉私校 2校長告白：搏事業第二春揮灑熱情

嘉縣太保國小退休校長李永山 退而不休榮獲教育奉獻獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣太保國小退休校長李永山（右）榮獲教育奉獻獎，縣教育處長李美華（左）到府祝賀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣太保國小退休校長李永山（右）榮獲教育奉獻獎，縣教育處長李美華（左）到府祝賀。圖／嘉義縣政府提供

教育部日前公布教育奉獻獎獲獎名單，嘉義縣太保國小退休校長李永山榮獲教育奉獻獎殊榮，教育處長李美華到府貼榜祝賀；李美華表示，校長李永山退休迄今15年仍持續從事教育志願服務相關工作，尤其在足球童軍、生活美學及體育志工4大領域無私奉獻，實屬不易。

李永山說，20歲進入教育界至今已50年，感謝教育界長官的肯定與一路來提攜的貴人和共同奮鬥的好友，才能在教育界一路順風，退休更後能持續在足球、童軍、生活美學及體育志工4大領域有所表現，沒有大家今天無法獲得此殊榮。

李永山於嘉義縣擔任校長13年期間，用心經營學校，深獲師生愛戴，2009年退休後，仍然致力於體育、童軍教育的推展，也致力於招募及訓練體育志工；不僅推廣足球運動，甚至親自至各小學幼兒園教導足球技巧，向下扎根，讓嘉義縣成為全國足球運動普及率最高的地區之一。

他積極向各界募款辦理足球賽事，讓球員有參與運動賽事的機會，更建立足球選手三級制，從國小、國中及高中逐級訓練，這項制度不僅提高了嘉義縣足球隊伍的整體競爭力，更使他們在各項比賽中屢獲佳績。

此外，李永山也籌設鹿草數位機會中心，期以數位翻轉偏鄉，辦理資訊電腦課程，提升鹿草鄉民的資訊能力，結合各界資源，推展鹿草鄉各項活動；同時致力於童軍教育的推展，協助各縣市辦理童軍活動及全國青少年志工菁英獎，遴選並獎勵全國青少年優秀志工，鼓勵青少年透過學習服務服務學習的過程，體會付出的喜悅與助人最樂的情操，發揮所能激發潛能積極創新服務，為國舉才與育才。

體育志工方面，李永山協助10個縣市成立體育志工協會、建立志工媒合平台，更協助各項體育活動志工招募。

嘉義縣太保國小退休校長李永山（右三）榮獲教育奉獻獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣太保國小退休校長李永山（右三）榮獲教育奉獻獎。圖／嘉義縣政府提供

童軍 足球 體育

延伸閱讀

嘉縣4所大學計程車開進校園設站共乘 營造友善低碳運輸環境

嘉縣失智長者遊故宮南院 藝術結合醫療減緩退化

奧運足球／法國、西班牙男足爭金 摩洛哥與埃及搶銅

審計部報告／足球六年計畫掉漆 男足世界排名仍在後段

相關新聞

高中辦半導體專班極不妥 李家同：辦教育不能追隨時尚

配合產業發展趨勢，近年高中也開始教授AI、半導體等課程，清華大學榮譽教授李家同今天表示，高中生寫程式能力有限，絕對不可能...

嘉縣太保國小退休校長李永山 退而不休榮獲教育奉獻獎

教育部日前公布教育奉獻獎獲獎名單，嘉義縣太保國小退休校長李永山榮獲教育奉獻獎殊榮，教育處長李美華到府貼榜祝賀；李美華表示...

提早退休轉私校 2校長告白：搏事業第二春揮灑熱情

聯合報數位版日前「教師退休潮」系列，探討愈來愈多公立中小學教師自願退休；公立校長也有同樣趨勢，但提前退休的背後壓力和考量與教師卻不盡相同。聯合報數位版專訪兩位退休校長，反思教育現場因出現結構性變化，讓他們選擇華麗轉身。

「鴻海獎學鯨」獎助學金最高5萬元 9月開放申請還有抽獎

鴻海教育基金會致力於協助清寒學子，「鴻海獎學鯨」的獎助學金計畫自2017年設立以來，已經發放了約3億元、幫助近5000名...

淡海新市鎮、北大特區人口成長 新北花14億元打造新校舍

因應淡海新市鎮開發與三峽北大特區人口持續成長，為舒緩鄰近多所學校額滿情況，滿足在地就近就學需求，新北市教育局斥資近14億...

葉丙成：疫情期間數位學習是台灣教育奇蹟 校長點兩大挑戰

過去家長擔心孩子用電腦過度，學校老師不敢推數位學習，台灣的數位學習在COVID-19疫情後才逐漸受到重視，政府也藉中小學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。