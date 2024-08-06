「鴻海獎學鯨」獎助學金最高5萬元 9月開放申請還有抽獎

幼兒園虐童，甚至還有駭人聽聞的性侵案，讓不少家長因憂心孩子身心安全，都會特別挑選加裝監視器的園所。但專家點出，監視器有死角，且調閱畫面不易，有監視器不一定就代表安全。...

2024-08-06 07:30