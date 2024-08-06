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「鴻海獎學鯨」獎助學金最高5萬元 9月開放申請還有抽獎

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2024年的「鴻海獎學鯨」即日起接受大專與碩博士生報名參加甄選，得獎者不但每人最高可以獲得5萬元的獎助學金，還能參加由鴻海教育基金會所舉辦的交流成長營。圖／鴻海教育基金會提供
2024年的「鴻海獎學鯨」即日起接受大專與碩博士生報名參加甄選，得獎者不但每人最高可以獲得5萬元的獎助學金，還能參加由鴻海教育基金會所舉辦的交流成長營。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海教育基金會致力於協助清寒學子，「鴻海獎學鯨」的獎助學金計畫自2017年設立以來，已經發放了約3億元、幫助近5000名大專與碩博士生求學，並有不少得主在完成學業後找到工作，脫離貧苦處境。

鴻海教育基金會表示，為繼續幫助家境艱困的學生靠教育翻轉人生，2024年的「鴻海獎學鯨」即日起接受大專與碩博士生報名參加甄選，得獎者不但每人最高可以獲得5萬元的獎助學金，還能參加由鴻海教育基金會所舉辦的交流成長營，結識一群背景相仿、同樣力爭上游的同學。

「鴻海獎學鯨」申請時間自113年9月1日起至10月11日中午12點，凡是有學籍的日間部、進修學士班、碩士班、博士班學生，112學年度上下學期學業總成績平均達70分，操行成績平均達75分，且為家境清寒之邊緣戶、中低與低收入戶、特殊境遇家庭扶助者，或有家庭突遭變故、家長非自願性失業、特殊情形致家庭經濟困難等情況，皆可申請。

為鼓勵學生們盡早報名，鴻海獎學鯨推出早鳥活動，只要在9月15日前完成網路報名，就可參加抽獎，有機會獲得星巴克飲品，歡迎清寒學子們踴躍報名，詳細申請辦法及資料可在鴻海教育基金會官網（https://www.foxconnfoundation.org/plan/scholar/university/questions/class_a）查詢。

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