客家詩人曾貴海辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

醫師及客語詩人曾貴海今日凌晨辭世，享壽78歲。文化部長李遠聞訊表示悲傷，李遠說，曾貴海用他的一生來捍衛台灣的自由民主和環境保育，台灣的河川、綠地都是他最珍惜的，他常常在一些社會運動關鍵時刻站出來，成就一種無法撼動也無法摧毀的力量。李遠說，曾貴海的一生就像他自己寫的詩一樣，那麼純潔無瑕，那麼溫柔，但是卻堅毅如山。文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，曾貴海畢業於高雄醫學院醫學系，1973至1976年任職於台北榮總，1976年轉任省立高雄醫院，定居高雄。其以華、客、台語三種語言寫作，包括詩、散文、文論、歌詞等，創作手法多元又富變化，作品融合敘述抒情及短詩等多樣風格。著有《浪濤上的島國》、《畫面》、《浮游》、《白鳥之歌》、《航向自由》等。曾獲吳濁流文學新詩獎、賴和醫療服務獎、高雄市文藝獎、台灣文學家牛津獎、客家終身貢獻獎、台灣醫療典範獎等，並於2022年獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎，為獎項首次授予亞洲詩人。

文化部表示，曾貴海為推廣台灣文學，曾貴海1966年與江自得、蔡豐吉、王永哲、吳重慶等人創立「阿米巴詩社」、1982年與葉石濤、鄭炯明、陳坤崙、許振江、彭瑞金等友人創辦南臺灣第一本台灣文學雜誌《文學界》；1983年出版第一本詩集《鯨魚的祭典》；1991年7月創辦《文學台灣》季刊並擔任社長。2000年出版客語詩集《原鄉．夜合》，是他深層的「客家意識」甦醒之後，書寫精神上的尋根之旅，其擁有客家人、福佬人及平埔族血統，以身世見證台灣民族大融合的事實。

文化部說，曾貴海一生致力於支持台灣本土文學運動與生態環境保護，曾任衛武營公園促進會召集人、高雄市綠色協會會長、台灣南社社長、鍾理和文教基金會董事長等，2016年獲聘總統府國策顧問。散文長篇《被召喚的河流》、《留下一片森林》，是曾貴海投入「南方綠色革命」的環保運動之後的文學紀實。另有文論作品《憂國》、《戰後台灣反殖民與後殖民詩學》、《台灣文化臨床講義》。2017年其作品編製成《文學音樂劇場：築詩・逐詩》，在台中國家歌劇院、台北國家兩廳院、高雄衛武營國家藝術中心等場地演出。

文化部指出，2003年國立台灣文學館成立時，曾貴海與《文學台灣》雜誌社共同響應捐贈文物手稿作為館藏，如〈冬花夜開〉、〈夜合〉等。台文館所出版的《台灣詩人選集》系列、《台灣詩人一百》等，都收錄曾貴海的作品。其在國家語言發展上，亦多所出力，創作融入台灣各族群文化，詩作能以客語和台語朗誦、吟唱，其文學性、音樂性和文化樣貌都相當豐富。為其逝世，文化部表達深切悼念與敬意。