葉丙成：疫情期間數位學習是台灣教育奇蹟 校長點兩大挑戰

過去家長擔心孩子用電腦過度，學校老師不敢推數位學習，台灣的數位學習在COVID-19疫情後才逐漸受到重視，政府也藉中小學數位學習精進方案提供軟體、硬體的支持。教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書秘書、國立台中教育大學校長郭伯臣表示，推動數位學習的兩大挑戰，是讓老師接受新的教學方式，以及建立教育大數據資料庫。

教育部今舉辦「2024數位學習國際論壇」，邀請日本、韓國及新加坡等國家分享該國中小學數位學習現況，由多位國內外專家、學者及教師共同討論「生成式AI在不同領域的應用」及「雙語數位學習的趨勢和做法」。

教育部政務次長葉丙成致詞指出，10年前他在台灣各地演講，學校主任反映想推動數位學習有困難，擔心學生回去會跟爸媽吵著要用電腦，甚至說：「老師上課都不教，叫我自己回家看影片」讓老師不敢推。他認為，推動數位學習最大的挑戰是讓老師、學校安心，尤其是家長會擔心孩子玩遊戲和近視，觀念改變需要時間。

葉丙成指出，台灣在COVID-19疫情剛爆發時，許多老師都沒有經驗，透過政府、民間合作，以及老師讓學生「學習不中斷」的使命感，只花了兩個多星期就達成全面線上教學，這可說是台灣的教育奇蹟。而從疫情開始，社會大眾意識到數位學習的重要性，政府也藉數位學習精進方案支持硬體和軟體，並投入資金發展內容。

郭伯臣表示，根據研究，數位學習精進方案讓不同學科、地區、年度、年級，或是低能力、高能力的學生，展現學習成效及自主學習能力，這些證據也用來說服政府、國會支持計畫。

回應香港學者提問時，郭伯臣進一步指出，小學生年級愈高、進步幅度愈大，但到六年級後就不大會改變。此外，偏遠地區學習落後學生的進步情形也比都市來得好，團隊推測是偏遠地區學生不像都市學生還會去安親班，課後往往就留校運用學習扶助資源。

另一名香港學者提問，推動數位學習的最大挑戰為何？郭伯臣表示，首先是讓老師接受、設計相關課程，這不是經費花下去就能馬上建立成效；再來是建立教育大數據資料庫，資料庫跨很多不同單位與民間公司，尤其教育部補助學校購買民間公司的教育相關軟體，也會希望這些軟體數據可以回歸教育大數據資料庫，這是很困難的工作。