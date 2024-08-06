教育部推「台灣大學AI聯盟」 明年舉辦中小學AI競賽

教育現場關心如何因應AI浪潮，日前教育部表示AI將納入課綱修正，教育部政務次長葉丙成今日則進一步指出，未來會推動「台灣大學AI聯盟」，規畫跨校AI學分學程；在高中也會於多元選修開設AI課程，並在明年辦理「台灣中小學生AI競賽」，讓孩子建立自己的AI模型。

教育部今日舉辦「2024數位學習國際論壇」，邀請日本、韓國及新加坡等國家分享該國中小學數位學習現況。AI融入數位學習是未來趨勢，教育部政務次長葉丙成說明，未來在大專校院階段會推動「台灣大學AI聯盟」，由於不是所有學校都有AI相關師資，因此正在規畫跨校AI學分學程，讓參與的學生修到最棒的老師開設的課程，也為台灣企業培養懂AI的人才。

在國教階段，葉丙成指出，會再多元選修開設AI課程，讓想了解的高中生有同等機會學習；明年也將大規模辦理台灣中小學生AI競賽，讓孩子建立自己的AI模型，目前正在開發新的競賽模式。

教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書、國立台中教育大學校長郭伯臣說，教育部因材網的最新功能結合生成式AI，提供兩個人工智慧學習夥伴，下半年也將發表中小學人工智慧素養白皮書，並辦理一系列工作坊，提升教師的AI素養。另外，辦公室與教育部師藝司合作，開發教師的「AIPACK」素養課程，初步著眼於國語、數學、自然、英語、藝術與人文、特教等6個科目。

至於台灣數位學習的下一步挑戰在哪裡？郭伯臣表示，韓國先前宣示要做AI教科書，讓他非常羨慕，但台灣要推動會有一些問題待解決，像是台灣大型語言模型（LLM）的語料還沒有那麼成熟，且除了國語還有閩南語、客語。另外，AI教科書牽涉出版業、教科書、整合規畫課程，政府需要有通盤規畫。