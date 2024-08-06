第二階段校舍修繕 竹北6校獲補助 盼開學前完工

新竹縣竹北市6所國中小學多功能教室及操場設施老舊不堪使用，但修繕經費高，校方無力負擔，家長憂環境品質影響孩子學習效率，幸最後獲竹北市公所補助，改善作業陸續進行，拚9月開學給孩子安全無虞的學習場域。

竹北市公所表示，公所每年固定編列6百萬元補助轄內各校改善硬體設施，以往每校最多補助30萬元，考量物價上漲，今年額度調到每校50萬元，目前有9校申請，第一階段有鳳岡國中、鳳岡國小、豐田國小申請校園整修及校舍修繕，第二階段有竹北、仁愛2所國中與六家、新社、十興、東興4所國小申請改善多功能教室及操場設施，核撥總經費380萬元，經費用完為止。

竹北國中多功能教室屋頂漏水，造成地板脫落與飾牆腐爛；仁愛國中操場跑道綠地凹凸不平曾造成師生跌倒扭傷；六家國小音樂教室設備陳舊，上課會與隔壁教室相互干擾；新社國小桌球室PU破損降低學生學習意願；十興國小活動中心舞台使用近20年，木質地板與樓梯扶手鬆動有安全顧慮；東興國小遊戲場地墊使用更逾年限，有明顯凹痕破洞。

竹北市長鄭朝方與竹北市代會主席林啟賢、代表范格菱等人到校會勘，允諾協校協助改善，目前經費均到位，公所也盼學校加速修繕腳步，盡可能在9月開學前完成，以免影響學生受教權。