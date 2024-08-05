「明日閱讀周」桃園起跑 力推全台中小學閱讀運動

國立中央大學與桃園市教育局共同推動「2024明日閱讀周」全台中小學閱讀運動，首場巡講今天在桃園市立圖書館總館起跑，後續將於台中、嘉義、高雄及花蓮等地舉辦，邀請超過百位閱讀專家與教師，探討身教閱讀、聊書薦書、明日英文閱讀和跨領域閱讀，推廣閱讀從教室延伸到家庭。

教育局長劉仲成表示，「明日閱讀周」首場桃園巡講，有來自北部各縣市校長及老師近200人共襄盛舉，希望透過明日閱讀的推動，讓學校、家庭及社會重視閱讀，他認為閱讀素養是各個學科的基礎，更希望透過學校老師的引導，讓孩子愛上閱讀，讓閱讀成為生命中重要的養分。

今年獲得教育部師鐸獎的中央大學教授陳德懷表示，閱讀如果只有在學校是不夠的，桃園市有新總圖，藏書豐富、各方面資源充沛，希望不只推動學校閱讀，更要推動家庭閱讀，尤其家庭閱讀是終生閱讀最重要的一環，像是在幼兒園推動親子閱讀，對孩子的影響是一輩子的。

「2024明日閱讀周」為期5場次活動，首場在桃園舉辦，後續將巡迴台中、嘉義、高雄及花蓮，邀請閱讀專家及國中小教育相關領域校長、教師、桃園市立圖書館及有志推動閱讀的社會人士，進行講座與成功案例分享。

另，桃園市教育局、市圖、中央大學、明日閱讀協會、市立國小，今年5月共同簽署「明日家庭閱讀推廣計畫」合作備忘錄，將公共圖書館資源引入校園擴大運用，並帶動親子共讀風氣，讓桃園成為全國家庭閱讀的典範，第1階段共有29個學校參與，新屋區蚵間國小獲得最高第5級認證。

蚵間國小校長江惠玲說，校內透過大量及持續不斷的閱讀，奠基孩子的軟實力，對於偏鄉小學來說，閱讀可以翻轉孩子的學習框架，也能提升孩子的生活、學習、語文及寫作能力，更重要的是跟未來溝通的能力，打開學習視野及眼界。

南勢國小許志豪校長表示，學校會錄製5分鐘推動閱讀影片於班親會時觀賞，每班每周至少2次每次10分鐘進行MSSR閱讀，每學期至少1次邀請家長入班陪讀，擇定指導閱讀教師赴中央大學培訓，班親會前與家長一起實施MSSR閱讀，期盼讓國內閱讀教育更上層樓。

市圖館長施照輝表示，桃市圖也持續提供多元閱讀服務，包括班級書箱、參訪導覽、行動書車駐點、合辦閱讀推廣活動及寒暑假閱讀營隊，以班級書箱為例，今年班級書箱已借出140萬冊圖書，將全力支援校園閱讀計畫，期望將公共圖書館資源引入校園，帶動全市親子共讀風氣。