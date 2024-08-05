奉獻技職教育 飛機修護教師入選「資深技藝師傅」

教育部每年頒發技職教育貢獻獎，並遴選「資深技藝師傅」，本屆資深技藝師傅有從事飛機修護40年的教師、傳授食材造型藝術的喜來登大飯店主廚等等，獲得技職教育貢獻獎團體組則為台灣西門子及日月光股份有限公司。教育部長鄭英耀表示，技職教育為台灣帶來非常大的貢獻，謝謝得獎者的無私付出。

教育部今日舉辦第6屆技職教育貢獻獎暨第10屆資深技藝師傅遴選及表揚，鄭英耀致詞時說，美超微創辦人梁見後出身嘉義高工、和碩董事長童子賢也出自技職學校，技職教育為台灣帶來非常大的貢獻，謝謝得獎者無私付出，秉持對技職教育的熱忱嘉惠學子。

本次獲獎的3位資深技藝師傅包含模具製造的映象有限公司董事長鄭金卑，中餐烹調及食器造型藝術的喜來登大飯店食材造型藝術中心主廚黃銘波，以及飛機修護的空軍司令部前機工長李宏達。李宏達入行從事飛機修護40年，任教於桃園大興高中15年，多次指導學生參與技藝競賽、技能競賽，甚至是海外飛機修護競賽。

教育部表示，獲得技職教育貢獻獎的龍華科技大學校長葛自祥積極推動產學鏈結，深耕產學合作，他在代表獲獎者致詞時感謝教育部給私立科大大手筆的支持，否則「巧婦難為無米之炊」。另兩位得獎者包含正修科技大學校長龔瑞璋，他奉獻技職教育44年，從教學工作做到校長，讓學校校務經營穩健發展；還有新北高工資訊科主任陳錫齡，指導學生參與技職競賽獲獎無數，被封為「資訊國手製造機」。

團體組獲獎者則為台灣西門子及日月光，教育部表示，西門子在南港高工成立「西門子技術教學中心」，在高雄高工則成立南台灣首座自動化技術訓練中心；日月光多年來則提供學生到半導體產業實習的機會，並提供學生留用獎勵，讓符合專長的畢業生接軌就業。