醫學科技導入AI 新北攜長庚大學辦高中生「一日醫師」

AI話題夯，政府及學校也思考相關教育如何超前部署，新北教育局與長庚大學攜手規畫高中生體驗「一日醫師」，導入AI科技等讓學生可以學習應用於醫療領域，幫助高中探索職涯，也培養醫學科技人才。學生表示，該課程讓自己先接觸AI，以後就不陌生，只是課程很多專有名詞，需要多花時間，老師也需用淺顯易懂方式教學。

教育局說明，「一日醫師」結合長庚醫學院師資、臨床技能與模擬中心場域，融入AI科技開設「數位科技與臨床醫學」課程，帶領高中生化身一日醫師學習臨床技能，課程包含護理系的沈浸式智慧科技認知訓練、職能治療系的癌症病情告知及人體解剖學等。

清水高中高三生醫實驗班學生江宜婷分享，該課程剛好補足高中端師資，透過擬真演練，也加深對醫學領域的嚮往；不過因為才高中，很多醫學專業術語比較沒那麼好理解，要花比較多時間，需要老師用比較簡單易懂的方式來教授。清水高中高三理工資班學生蕭詠倫也說，AI應用是未來趨勢，高中就先接觸，未來可能比較沒那麼陌生。

長庚大學校長湯明哲表示，課程結合學校四大學院師資，提供「智慧醫療」、「AI應用」及「科技管理」等課程，學生可以藉此理解當前創新式動作感測物聯網裝置於醫療照護的多元應用、生成式AI智慧工具應用、探索創新科技管理及數位化轉型的企業變革等；校內每一個系也一定都有一兩門AI課程，要讓學生駕馭AI，而不是被AI駕馭。