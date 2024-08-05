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淡江大學第3支科研探空火箭「Polaris」 今旭海順利試射

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供

淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」，原本預計昨天試射，但因更換航電板，未能及時掌握各項飛行數據，修改程式後今天備用窗口發射。

淡江大學團隊科研探空火箭「Polaris」申請發射窗口4、5日清晨6至8時。淡江大學航太系主任蕭富元說，火箭順利發射，降落傘艙（含航電）與火箭本體依設計機制分離，但降落傘未開傘。初步推測可能因航電板問題，造成降落傘分離機制提早啟動，導致最後軌跡未依原訂計畫行進。依現有影片與資料分析，評估最大高度約4公里，若非降落傘艙提早脫離，預計可突破原模擬高度。

淡大航電系執行TASA小型科研火箭研製計畫案，共3次飛試任務，2023年6月第1次發射「淡江一型」驗證火箭研製與系統整合能力；2023年9月第2次發射「Jessie」驗證複材箭身的結構設計並搭載科學酬載。這次「Polaris」較「Jessie」更為精進，仍為使用新興RNX固體推進劑的單節火箭，但放大火箭推力，目標射高5公里，除驗證火箭減振與科研酬載設計，任務並加上降落傘以回收火箭航電段。

任務協同指揮官、淡大航太系三年級學生袁日揚說，此次試射是3年計畫的結案任務，火箭命名為「Polaris」是希望這一期的探空火箭計畫，能像北極星一樣引領團隊持續前進。「Polaris」總重為58公斤，總長3.08公尺，最大直徑16.32公分。模擬高度最高能達到5.8公里，平均推力為2765牛頓、最大推力為3734牛頓，燃燒時間9.5秒，總衝量則約為26481牛頓秒。

計畫主持人、淡大航太系教授王怡仁表示，「Polaris」建構在「Jessie」的基礎，改進複合材料箭身的設計與製造，並搭載兩項特殊科研酬載，其一為減振環，用於降低探空火箭箭身於升空時產生的振動；其二為磁場計模組，量測三軸磁場變化頻率與火箭振動頻率的關聯性，這是國際學研界首度提出實驗與研究，飛試取得數據，有助於日後探空火箭研發。

國科會表示，TASA過去30餘年執行衛星計畫，充分掌握衛星研製、整測、操控能力，去年再啟動入軌火箭研製計畫，期待掌握發射技術，進一步提升衛星計畫自主性。

國科會在屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使用申請及營運管理，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2及Asfaloth、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭、Jessie火箭、逢甲大學SHSR-Aero1，淡江大學的Polaris為該場域啟用以來發射的第7支科研探空火箭。

淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
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淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
淡江大學今5日上午6時28分在屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射該校第3支科研探空火箭「Polaris」。圖／國家太空中心提供
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