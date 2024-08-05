國際經濟學奧賽 台生獲3金1銀1銅團體排名第2

2024年國際經濟學奧林匹亞競賽揭曉成績，台灣5名參賽選手共獲得3金1銀1銅，另外還獲得團體商業案例分析全球最高分及團體總排名第2，是參賽以來最佳成績。

台灣經濟學奧林匹亞競賽組織今天發布新聞稿指出，國際經濟學奧林匹亞競賽是新興的高中學科最高等級競賽，今年為第7屆，由香港主辦，賽事包含個人項目（經濟學、金融素養）、團體項目（商業案例分析），選手成績與國家排名與以上個人項目與團體項目皆有關聯。

國內選拔由台灣模擬教育協會主辦，吸引118名中學生參與，選手們於初賽通過經濟學與財務金融知識的筆試後，排名前20者入選選訓營，在接受7日訓練及選拔後，排名前12者入圍決賽，參與商業案例分析的考核，最終選出5名參賽選手。

台灣代表隊由台灣經濟學奧林匹亞競賽組織總召集人蔡承翰擔任領隊、台灣經濟學奧林匹亞競賽組織執行委員會召集人黃蕾而擔任副領隊，參賽選手為新北市康橋高中學生蔡欣恬與黃禹綸、台北市復興實驗高中學生邱俊維與趙子逸，以及亞太美國學校學生游登凱，競賽於7月23日開幕，依序進行經濟學理論、財務金融競賽與商業案例分析等賽事。

在56個參賽國、235名參賽選手中，台灣5名參賽選手共獲得3金1銀1銅，單項優異表現包含1名最佳經濟理論獎、1名最佳金融素養獎；團隊項目方面，獲得團體商業案例分析全球最高分及團體總排名第2，是參賽以來最佳成績。

此次競賽成績最佳的台灣選手是國際排名第7的蔡欣恬，除了斬獲金牌，還獲得最佳金融素養獎；另一名獲得金牌的學生邱俊維，同時也獲得最佳經濟理論獎。

領隊蔡承翰指出，本屆選拔首增設選訓營，提供更多學習資源與支持，選訓營除了提供模擬測驗及經濟學與財務金融課程，也注重商業案例分析，選手在商業案例分析上也比往年顯著進步，台灣代表隊在國際賽中更一舉奪下全場最高分。

副領隊黃蕾而提到，國際賽難度持續提升，涵蓋議題日益廣泛，包含勞動議題、環境議題、房價政策、城鄉發展、金融機構管理等，台灣學生面臨複雜議題分析時仍有優秀表現，展現台灣雙語教育、素養培育及學生實力的堅實基礎。