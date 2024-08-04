原住民學生僅56％讀大專校院 「醫藥衛生學門」護理助產最受青睞

教育部日前公布「原住民族教育概況統計結果提要分析」，統計顯示，原住民學生就讀大專校院的比率僅56.3％，一般生則高達九成。另外，原住民學生在高中階段較青睞技職體系，到大專校院以就讀「醫藥衛生學門」者最高，且就讀人數最多的細學類為「護理及助產」。

根據教育部最新統計，112學年各級學校原住民學生數約13萬9000人，高中學校原民生粗在學率為93.6%，一般生為98.6％；大專校院為56.3%，近5年增加逾6個百分點，但相較之下，一般生的粗在學率仍高達91.6％。

高中原住民學生選讀專業群科的比率為43.9%，選讀普通科的比率為36.5%，普通科較一般生低14個百分點，教育部認為，顯示技職體系較受原民生青睞。到大專校院階段，原住民學生以就讀「醫藥衛生學門」者占17.5%最高，次之為「餐旅及民生服務學門」（16.1%），第三為「商業及管理學門」（11.4%）；反觀一般生，就讀學門最多者依序為「工程及工程業學門」、「商業及管理學門」及「醫藥衛生學門」。

教育部進一步說，原住民學生就讀人數最多的前3大細學類依序為護理及助產（3169人）、企業管理（1043人）及遊憩、運動和休閒管理（1019人），三者合占20.6%；一般生就讀最多前3大細學類則依序為電機與電子工程、資訊技術及企業管理。

另外，教育部觀察112學年全國原住民學生性別分布，男性約6萬9000人（49.4%），女性約7萬人（50.6%）。其中，就讀專科學校的原住民女性學生占比達8成4，主因是其開設護理科，對女生產生較大的磁吸效應所致。

教育部表示，提升原住民族的教育水準向為各界關注議題，為探討原住民學生教育概況與一般學生是否存在差異，自87學年起利用現有各級學校公務統計填報系統，附帶蒐集原住民族教育相關統計資料，發布原住民教育概況統計結果，俾利有效分配運用教育資源，增進原住民族教育的品質及水準。