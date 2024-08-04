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新北4年投6.9億設自立廚房 今年再增7校、供應率達58%
為提升營養午餐品質，新北市113學年度新設3校自立廚房，並同步供應鄰近4校，新北食用自立午餐校數增至169所，供應率達58.27%。新北教育局說，2019至2023年已投入6億9149萬興建及整修廚房，未來將持續評估老舊校舍及新設校設置廚房可行性，提高學生食用自立午餐比率。
新北教育局說，從2019年起推動「營養午餐美熱地計畫」，並媒合供應其他學校。113學年度正義國小、豐年國小及淡海國小等3校啟用自立廚房，並供應光興國小、思賢國小及新興國小等3校，另新增育林國小由彭福國小供應，今年自立午餐校數將增至169所，供應率達58.27%。
原任豐年國小校長洪靜春參與學校自立廚房興建到營運過程，洪盼學校自立廚房的啟用，讓優質的營養午餐推動食育，培育有禮儀、求均衡、重衛生、惜福的學生；該校學生黃詩雅說，很開心能吃到自己學校烹煮的午餐，冬天吃也不會冷掉的菜，也能吃到更豐富的食材。
思賢國小校長李高財表示，113學年度參與新北市自立廚房供應媒合學校，由豐年國小廚房供應午餐，自設廚房就近管理，針對人員督導、食材驗收、溫度控管、菜餚烹調、午餐配膳、環境衛生及午餐口味嚴格監督把關，孩子們可以安心地享用新鮮豐富又美味的校園營養午餐。
教育局長張明文指出，新北市為全面把關學校午餐食安，除積極評估設置自立廚房可行性外，也由教育局、衛生局、農業局等組成跨局處聯合稽查小組，並持續投入資源提升營養午餐品質，包含實施4+1安心蔬菜計畫，及鼓勵學校採用三章1Q食材，目前午餐章Q使用率已成長達99.14%，將持續積極向中央爭取，盼逐年提升食材獎勵金補助額度。
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