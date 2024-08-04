高中原民生偏好技職體系 大專粗在學率僅5成6

根據教育部最新統計顯示，112學年大專原住民學生粗在學率僅5成6，遠低於一般生的9成1；大專原民生以就讀醫藥衛生學門比率最高，高中則以技職體系較受原民生青睞。

教育部近日公布「原住民族教育概況統計結果提要分析」，112學年各級學校原住民學生總數為13.9萬人，和111學年大致持平，原住民學生5學年間增加約2000多人（1.5%），112學年各級學校原住民學生約占全國學生的3.4%。

原民生在學率部分，教育部統計指出，112學年2至5歲原住民幼生入園率82.2%，略高於一般幼生；國小、國中的粗在學率分別為99%及98.9%，也略高於一般生；高中原民生粗在學率93.6%，比一般生低5個百分點；大專原民生粗在學率56.3%，遠低於一般生（91.6%），但近5年大專原民生粗在學率約增加6.3個百分點。

觀察112學年全國原住民學生的性別分布，男性約6.9萬人（49.4%），女性約7萬人（50.6%）；依教育階段觀察，在高中階段前，男性原民生占比均高於女性，邁入高教階段後，女性占比增至近6成，高於男性，其中專科學校女學生占比高達8成4，主因是護理科。

教育部統計顯示，112學年高中原住民學生選讀專業群科及實用技能學程的比率分別為43.9%、4.8%，皆高於一般生，而原民生選讀普通科比率36.5%，較一般生低，顯示技職較受原民生青睞；112學年大專原民生以就讀醫藥衛生學門比率最高（17.5%），其中以護理及助產類學生居多。

在休退學方面，教育部統計發現，111學年國中小原民生輟學人數約439人，輟學原因以「個人因素」占比最高（56%），其次是「家庭因素」（23.7%）；高中原民生休學及喪失學籍人數分別為1457人、2054人，都比110學年增加，前3大休學原因依次為「志趣不合」占42.2%、「缺曠課過多」29.4%及「經濟困難」8%。

111學年原住民大專校院學生休、退學人數分別為3254人及3401人，前3大休學原因依序為「工作」占25.6%、「就讀學校/科系不符期待」14.3%、「經濟困難」8.7%；退學原因以「休學逾期未復學」占31.3%最多，其次為「逾期未註冊」28.9%，「就讀學校/科系不符期待」21.5%。