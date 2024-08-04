上山又下海 紙風車368兒童藝術工程新北達陣

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程3日完成新北市烏來區及石門區演出，歷時11年走完全新北29區。紙風車文教基金會表示，過程中募款遲遲無法達標，幸有企業補足款項，讓新北孩子藝術第一哩路不缺席。

根據紙風車發布新聞資料，新北市從2013年2月蘆洲區開始，到今年8月3日石門區為止，紙風車共歷時11年走完全市29區。目前全台灣除了高雄市梓官區以及永安區最後兩區，預計在今年10月完成，並同步開啟第3輪紙風車368兒童藝術工程。

這次新北最後兩區演出，難度頗高，比如烏來幾乎沒有可容納劇院級舞台的地方，最終選在綜合體育場舉辦，但到烏來體育場最後一段路禁甲類大客車通行。紙風車劇團評估後決定，先將服裝道具以小貨車載運上山，大巴士到達半山腰之後，人員再以小車的方式接駁，只為完成演出。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，超捷國際物流董事長、也是新任紙風車文教基金會董事蔡登俊在生日時，聽到紙風車368快要走完第2輪演出，但仍有好幾場鄉鎮款遲遲未到位，他立刻表示要補滿這些鄉鎮的演出費，讓紙風車可以順利演出給孩子看。

蔡登俊表示，紙風車這幾年除了面臨疫情，還有祝融之災，但紙風車不曾放棄，所以才有368兒童藝術工程持續至今，「他們不只透過演出，把藝術帶到每個角落，紙風車堅持的精神，也可以讓小朋友學習。」

紙風車將再次啟動第3輪「永續啟航，延續對故鄉孩子的愛」，張敏宜表示，面對AI世代，希望透過戲劇演出感受創意力，也累積面對未來的勇氣。張敏宜說，目前每一縣市完成的當下都不是結束，而是第3輪的開始，希望外界繼續支持。368藝術工程永續啟航官網https://paperwindmill.com.tw/paper368。