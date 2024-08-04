主辦國伊朗紅色旅遊警戒 台灣今年未參加物理奧林匹亞

今年第54屆國際物理奧林匹亞競賽在伊朗舉辦，我國一向是物奧國際排名常勝軍，年年參與、年年傳回捷報。不過，今年是台灣自1994年參賽以來，除因疫情停辦的2020年外，唯一一年未派出代表隊參賽。教育部指出，是因主辦國伊朗旅遊警示為橙色、紅色，且原訂要參加的80國，最終有34國都未參與。

按國際物奧選訓及參賽計畫，國手在初選階段約需從3000名選手中脫穎而出，之後參與複選、決選研習營、兩階段賽前研習營，過程中還有由馬來西亞主辦的亞洲物奧。今年共8名國手已經在亞洲物奧中獲得3金5銀、國際排名第5名，原訂7月21日至29日前往伊朗參加國際賽。

不料，伊朗自4月起與以色列間爆發直接衝突，國外旅遊警示分級表將該國依照地區列為橙色警示及紅色警示。教育部委辦團隊、國立台灣師範大學於賽前向國際物奧委員會了解，原應有80國參賽，但賽前已有日本、加拿大、西班牙、法國、美國、英國、香港、新加坡、瑞士、韓國等31國表明不參賽，賽後確定本屆僅46國參加。

根據大會資料，近年國際物奧團體成績常進前5的我國及韓國、美國、新加坡均缺席賽事，今年的冠軍是自2004年起就蟬聯至今的中國大陸，接著依序為俄羅斯、羅馬尼亞、伊朗。

教育部說，我國自1994年起參加第25屆國際物理奧林匹亞競賽，除2020年俄羅斯辦理的國際物奧因疫情停辦、我國未參加外，其他各屆我國均有參加。

物奧選訓及參賽計畫主持人、台師大物理系教授陳傳仁表示，教育部很早就在了解本屆參與情況，選手大約是在6月上旬亞洲賽回國後接獲消息，台師大屬執行單位，按教育部決定不參與本屆物奧。他表示物奧是非常重要的賽事，讓頂尖選手有目標，並培養出很多未來走向學術的人才，我國選手這次雖因特殊因素無法參與，未來還是會持續對選手的培訓。

依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」第3條第3款規定，獲得國際數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊奧林匹亞競賽銅牌獎、榮譽獎、亞太數學奧林匹亞競賽金牌獎、歐哈囉蘭（O'Halloran）獎、銀牌獎、銅牌獎或亞洲物理奧林匹亞競賽金牌獎、銀牌獎、銅牌獎者，保送大學各本學系，或推薦入大學各學系。教育部表示，本競賽的國家代表隊選手，教育部將依疫情期間模式，「推薦」入大學校院各學系。