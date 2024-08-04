教育部設370所樂齡學習中心 年逾10萬場課程活動

為擴展長輩的學習機會，教育部在全國各鄉鎮市區設370所樂齡學習中心、85所樂齡大學及243個高齡自主團體，全國樂齡學習每年舉辦超過10萬場課程與活動。

教育部今天發布新聞稿指出，台灣將邁入超高齡社會，教育部全力落實推動高齡教育，為展現樂齡長輩活力，並倡議活躍老化精神，教育部籌劃參加8月2日至4日舉辦的第1屆高齡健康產業博覽會。

教育部以「樂年齡班開學日」為主題，濃縮在地樂齡學習的精華課程，包括樂齡開講、動手作體驗、動態表演，同時搭配靜態樂齡作品展，例如仿真海洋生物畫作、手工精巧的藺編作品、種子項鍊、運用隨手素材（襪子、舊衣服）製作的娃娃，讓人讚嘆樂齡長者的巧手。

為擴展長輩的學習機會，教育部表示，已在全國各鄉鎮市區廣設370所樂齡學習中心、85所樂齡大學及243個高齡自主團體，目前全國樂齡學習每個月有超過8000場課程與活動、每年超過10萬場，包括結合老年期生活知能的「樂齡學習核心課程」、配合當地藝術文化的「自主規劃課程」、鼓勵長輩學習後回饋社區鄰里的「貢獻服務課程」，也鼓勵學員於學習後自組學習社團。

教育部提到，在樂齡中心的教學現場，希望提供多元豐富的學習機會，將樂齡學習倡議的「學習、改變、增能」精神，發展為正向能量，讓民眾看見長輩的活力；教育部秉持「學習永遠不嫌晚」的精神，讓長輩在樂齡學習中心擁有自己的舞台，打造最美好的樂齡人生。