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竹縣1新聘導師搞失聯！騙家長們匯款達「6位數」 校方急報案抓人
新竹縣某私立學校國中部日前新聘廖姓男子擔任班導師，廖男到職後私訊家長匯款繳交各項費用，廖男收到錢就失聯。警方表示，已受理校方報案，會通知嫌疑人到案說明。
該學校校長接受中央社記者電訪表示，廖男今年7月中到職，就開始透過通訊軟體私訊家長要求繳交餐費、校外教學等各項費用，多名家長依指示匯款，校方發現有異趕緊通知家長停止匯款，實際受害人數及金額確認中。
校長指出，廖男入職前有提供良民證，校方都有把關，事件發生後有聯繫到廖男，廖男答應會返校歸還錢財，但後續卻失聯，至今未出面，已報警處理。此外，日前已對該班級舉辦說明會，校方會吸收受害家長們已繳交款項。
新竹縣政府警察局新湖分局表示，日前已受理校方報案，廖男向家長收取不實名義各類費用，卻未交給校方，涉嫌詐欺及侵佔，目前已知10多名家長受害，受騙金額粗估新台幣15萬元左右，已通知嫌疑人到案說明。
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