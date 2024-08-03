台灣校友會倫敦年度聚會 排灣族紀錄片展現多元文化

駐英台北代表處教育組2日在倫敦舉辦台灣校友會年度聚會。除了邀請曾到台灣學習中文的學生分享心得外，還邀請正在英國攻讀博士學位的盧德真，放映他在研究排灣族石板屋以及與族人互動過程的紀錄片。

曾到師大習中文的Lara Shakhshir，是外交部台歐連結獎學金的得主，她說，來到台灣後受到很多歡迎與鼓勵，在師大的語言課程不僅幫助她提升中文能力，也讓她結交到許多朋友。

Lara提到，除了享受美食與旅遊外，她還利用課餘時間去勵馨基金會擔任志工，讓她有機會回饋台灣社會。她也在與台灣學生的交流中，發現了學生對外國文化的好奇心與熱情，並表示希望有更多人能來到台灣學習或是旅遊。

活動後半部則是由盧德真（排灣族語： Cadaq）分享他跟排灣族家族一起生活，以及紀錄石板屋從頁板岩一層一層堆疊、雕刻與落成的建造過程。

盧德真獲教育部109年公費留學資格，目前為倫敦大學學院（UCL）的博士候選人，專攻建築與都市歷史理論。他長期透過田野踏查、寫作、紀實影音及空間創作，關注生態環境、人 地關係與建築社會生命史。

盧德真利用紀錄片的方式，用影像敘說他在台灣進行排灣族石板屋重建，以及和族人工作的過程。他在2022年成為大英博物館瀕危物質知識計畫（Endangered Material Knowledge Programme, EMKP）的受獎者暨計畫主持人。此計畫致力於資助全球受威脅、有消失風險的物質實踐知識的記錄工作。

盧德真說，這次紀錄的是屏東排灣族的平和部落（Piuma），部落中的成員一直致力於文化保存與傳承，而他這次到部落生活的14個月中，回到了舊部落的遺址、跟部落長者們一起回溯過去記憶、尋找相關檔案的試圖更加了解歷史。

他說，這個家族過去是部落的王族，因此比起部落的其他人知道更多知識。然而經歷日治時期、國民政府時期後，部落的管理方式也有所變遷，但家族的成員仍認為他們有將所知的知識傳承給下一代的使命。

他也表示，在實際與到部落一起生活過後，發現許多與原先認知不同之處。像是他學習到排灣族語「Makirangez」一詞，雖無法以漢語直翻，但近似相互依靠之意。這不僅體現在人與人互動的過程中，也展現在他們建造石板屋的工法上。

我們以往看見原住民族的文化常常是唱歌與舞蹈，但他在與族人生活的過程中，更認識到他們的傳統儀式、服裝與對生活的態度。而影片中所建造的石板屋，目前是作為部落用來文化傳承的基地。

駐英代表處教育組組長畢祖安說，近年台灣文化與教育上的交流增加，也感謝這次活動學生的分享以及盧德真的努力，這是很難得的台灣與英國間交流的機會。

現場參加活動者多為曾經與正在台灣就學、或是對中文有興趣的英國人。本次活動除了有機會回味台灣美食外，也透過盧得真的分享，看到台灣文化除了食物外更多元的面向，並與其直接進行文化上的交流。