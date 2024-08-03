數百名教保員上街爭權益 教育部：將盡速和地方協商
數百名教保員今赴教育部抗議，訴求教保員應有完整的申訴救濟制度、公平的考績制度，與公務人員同等的國旅卡福利等。對此，教育部表示，將與地方政府共同研商，並持續聽取各界意見妥善研議，提升教保員工作環境。
教育部說明，近年為優化契約進用人員待遇及配合軍公教人員調薪，分別於110年、112年及113年三次調高教保員薪資，又於112年1月1日調高教保費為2000元。刻正修正教保員留職停薪相關規定，擴大得申請留職停薪之事由，後續訂定各項福利措施，也將與地方政府共同研商。
對於教保員反映曾遭遇考績不公的情形，教育部說，將朝建立對於年終考核有疑義者，教保員得向地方政府陳情之機制，並納入契進辦法修正。
教育部指出，目前教保員遷調制度及職前年資採計等制度，已優於勞基法之規定，而工會所提採計私立幼兒園職前年資、學歷提敘比例與公幼教師一致、主管職務加給數額比照教師及訂定子女教育補助等訴求，因涉及地方政府權責，教育部將盡速與地方政府會商。
教育部表示，未來將持續聽取其對於相關法令及制度之建議，適時調整修正，俾穩定教保服務品質。
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