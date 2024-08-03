懷孕請假遭拒害流產…不滿同工不同福利 教保員上街討公道曝血淚

全國幼教產業工會今走上街頭，爭取教保員的權利。工會執行長許文菁指出，全台目前共有7千多位教保員，但今天來自全台各地，甚至有離島的參與者數百人，不畏距離和高溫，就是為了要向新政府表達公幼教保員職場環境的不滿，主要訴求有申訴救濟制度完善、考績制度的公平，與公務人員同等的國旅卡福利。

許文菁說，主要的不公都是源自「一園雙軌」。民國100年以前，幼稚教育法規定每班需要兩名老師，但在幼托整合後，為了降低私幼成本，改為每班只需一名老師，這給地方政府削減人員的機會。除台北市外，大部分地方政府將兩名教師減為一名教師和一名保育員，或維持高比率的代理教師，導致教保員在工作要求上和幼教老師相同，但待遇卻相差甚遠。

遊行現場，一位H姓教保員聲稱，工會一位會員曾在懷孕38周時向學校表示需要請假，怎料學校竟以她是勞工、並非老師而拒絕，最後這位教保員就在工作期間流產，事隔5年都無法受孕。而這位教保員後來轉職到其他學校，曾做總務組工作，校方要求這位教保員用信用卡刷卡代墊費用，後來這位教保員反映不合理，就遭到主管召集所有教保人員開會公審，會議過程中言語威脅，考核表有一項不服從主管交辦事項，考核可給乙等。H姓教保員斥，制度不公的情況下，就會讓心存惡念的主管有欺負教保員的機會。

另一位P姓教保員則批評，中午休息30分鐘的制度根本就是坐在冷氣房的官員訂出來的，如此不恰當的政策可能會危害到幼兒的安全。現行教保員是依勞基法進用，依法連續工作4小時就得休息30分鐘，但幼教工會說明，施行10年以來，中午根本無法休息，幼兒不是機器不像工廠可以中午關機直接去吃飯休息，以管理工廠的方式來規範教保員的工時，是難以符合學校現場的。