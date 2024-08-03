OPT歐趴糖APP即將上線 尋找代言人海選六人角逐決賽

OPT歐趴糖品牌執行長蘇子朋今（3）日表示，「說話影響計畫，計畫成就偉大」，在分秒必爭的時代，口語表達力重要性大幅超越以往，為了全方面培訓人才，OPT歐趴糖聯手《聲歷其境》全國主持人大賽，舉辦全台唯一專屬大學生的全方位表達力賽事，召集全台大專校院勇於表達的同學、校園意見領袖、微網紅，初賽海選有超過上百間大學的學生報名，其中不乏頂尖名校，包括臺大、政大、北醫、臺灣科大、彰師大及北藝大等，今天於集思交通部國際會議中心進行決賽選出六名，獲勝者將成為OPT歐趴糖官方首批合作創作者與年度校園品牌代言人。

台北市政府市政顧問、第19屆高中家長會長聯合會總會長蘇敏惠表示，很期待總決賽開心被邀約可以和年輕人學習，回想起13年前當家長會長時講話也會發抖，現在有了這個平台發揮口才實力，很鼓勵大家追求完美的自己。

STP人才種子培訓計畫總監、嘉裕西服前總經理張祖蕙表示表示，很開心有機會和年輕人互動，STP是人才發展和企業對話的平台，我們過去培訓了2000位的學員，透過軟硬實力持續和企業交流。

KPMG社會影響立及永續創新服務協理侯家楷表示，現場的決賽是抽到臨時題目去發揮，考驗選手如何將複雜的題目轉化為簡易的語言，就像我當初要面對機車行老闆談永續ESG一樣，鼓勵大家盡情享受比賽。

蘇子朋表示，OPT歐趴糖不僅提供課程評價，更即將於8月中旬轉型為「臺灣原創流量社群平台App」，涵蓋課業、職涯與人生話題，加入社群不只能找到各種課程資訊，還有許多吃喝玩樂的貼文主題任你點閱。

貼合大學生的社群需求，App以「趴特(Part)」作為社群核心，將貼文改以「話題」稱之，期待藉由多元的趴特，讓每個同學可以暢所欲言各式各樣的話題。同時改變過往按讚及表情的功能，改為「推」、「廢」、「卡」三種模式，其中「卡」代表對該篇貼文不推也不廢，純粹卡後續的吃瓜心態。

趴特主題除了鎖定「感情」、「時事」等最受到大學生喜愛的內容，同時也開設獨立樂團、K-POP、平價美食、面試心得、MBTI、機票達人、期末抱怨、靠北室友等話題，精準對焦大學生喜好，透過校園歸屬感與凝聚力，讓各校同學皆可在上面討論、交流。還能自由選擇以真實姓名、暱稱、僅顯示就讀學校三種不同身分發文，無論是想經營個人品牌的社牛，或是只想潛水吃瓜的社恐，在歐趴糖上都可以一次滿足！

OPT歐趴糖除了具有課程評價功能，過去一年陸續推出實體及線上講座課程，「歐趴課程」邀請簡報仙貝共同創辦人Kevin老師、雷蒙三十侯智薰老師、流量千萬創作者六指淵老師以及TJA諸其林學校等，其中又以Canva簡報課最受歡迎，報名僅短短2天秒殺額滿；「歐趴課程2.0」主題更多元，包括由個人IP打造、數位工具教學、短影音流量操作、UI/UX 跨領域應用、創業大小事，都創下極佳口碑與迴響。