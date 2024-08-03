大學生選課擔心竟然是這事 「OPT歐趴糖」推5萬篇課程評價

暑假過了一半，8月下旬即將進入全台大專院校選課旺季，學子們摩拳擦掌就怕搶不到營養學分，而根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」，明白點出大學生最擔心的莫過於「學生遲到會被扣分嗎84.1%」，其次依序為「老師上課會不會點名80.9%」、「需要自己找人分組做報告嗎66.5%」、「老師給分看不出差異性47.1%」以及「老師具有強烈政治傾向40.3%」。

OPT歐趴糖品牌執行長蘇子朋表示，遲到扣分、老師點名，都是大學生最在意的選課地雷，還有社恐學生因為擔心自己找不到人分組做報告，因而高居第三名，再者，認真投入課業的優質學生，對於老師無差別給分也頗有意見，就怕自己的努力付出看不出差異性，最後，習慣在課堂上大談政治言論，政黨色彩過於明顯的老師，更是讓學生們避之唯恐不及。

大學分科測驗成績已於7月29日公布，不少考生陷入天人交戰，究竟是選擇名校還是熱門學系？而一旦順利進入理想的學校後，又該如何選課充實大學四年時光？

身為台灣最大、專屬大學生的課程評價查詢網「OPT歐趴糖」，於2023年8月開站以來，至今已有近5萬篇的分享課程評價，累積超過百萬名不重複的使用者上線查詢資料，平台不但可以查詢全台灣各所大學的通識課程內容含金量、課程大綱、給分高低、壓力程度、老師個性以及考古題，還有「課程評價懶人包」，快速歸納授課重點，成為時下學生選課參考指標，同時也成為高中生家長，為子女篩選未來校系的重要參考，有助於推升提升大學教育品質。