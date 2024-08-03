正名「台灣台語」前最終閩南語能力認證 樂團美籍歌手也來考

教育部閩南語語言能力認證自112年起，一年辦理2次考試。今年第一次考試已於3月初舉行，第二次考試於今天辦理B卷測驗，8月4日再進行A卷首次電腦化測驗。本次考試本報名人數逾1.7萬人，應考族群以學生為大宗，也有美籍人士參與，盼有朝一日能用閩南語創作詞曲。

因應考試人數逐年攀升，教育部111年規畫研發電腦化測驗，並於112年試辦小型A卷電腦化考試，明天A卷測驗將改以電腦化進行，但不便使用電腦應試的考生仍可維持傳統紙筆測驗方式。雖A卷採電腦化測驗，但各測驗題型維持不變，僅測驗方式改以電腦應試。

教育部也統計，本次考試全國共18個考區、74所試區學校協辦，總報名人數1萬7678人，報考A卷9400人；B卷則為8278人。若以職業別來看，仍以學生群族報名數最多，共9267人報考，其中12歲以下考生達4273人，占學生族群比率為46.11％。

另外，教育部也指出，今年也有年紀僅6歲的考生參與，該生平時透過繪本及參加親子共學團學習母語，本次來共襄盛舉；美國籍考生華安祖（Walton Andrew Samul）來台15年並加入閩南語樂團，已跟隨閩南語老師學習語言逾一年，本次立下學習目標報考閩南語考試，希望未來能用本土與創作詞曲、成為生活的一部分。

此外，本報日前報導，教育部已公告修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，「閩南語語言能力認證考試」將正名為「台灣台語語言能力認證考試」，目前正值草案預告期。預告期預計於今年9月結束，屆時將正式更名，本次將成為更名前最後一次閩南語能力認證考。

教育部表示，本次考試成績預定於今年10月14日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月4日起寄發合格證書，倘1周內尚未收到證書，務必主動向國立台灣師範大學確認寄證情形。