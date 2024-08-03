快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正名「台灣台語」前最終閩南語能力認證 樂團美籍歌手也來考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
美國籍考生華安祖（Walton Andrew Samul）來台15年並加入閩南語樂團，本次立下學習目標報考閩南語考試。圖／教育部提供
美國籍考生華安祖（Walton Andrew Samul）來台15年並加入閩南語樂團，本次立下學習目標報考閩南語考試。圖／教育部提供

教育部閩南語語言能力認證自112年起，一年辦理2次考試。今年第一次考試已於3月初舉行，第二次考試於今天辦理B卷測驗，8月4日再進行A卷首次電腦化測驗。本次考試本報名人數逾1.7萬人，應考族群以學生為大宗，也有美籍人士參與，盼有朝一日能用閩南語創作詞曲。

因應考試人數逐年攀升，教育部111年規畫研發電腦化測驗，並於112年試辦小型A卷電腦化考試，明天A卷測驗將改以電腦化進行，但不便使用電腦應試的考生仍可維持傳統紙筆測驗方式。雖A卷採電腦化測驗，但各測驗題型維持不變，僅測驗方式改以電腦應試。

教育部也統計，本次考試全國共18個考區、74所試區學校協辦，總報名人數1萬7678人，報考A卷9400人；B卷則為8278人。若以職業別來看，仍以學生群族報名數最多，共9267人報考，其中12歲以下考生達4273人，占學生族群比率為46.11％。

另外，教育部也指出，今年也有年紀僅6歲的考生參與，該生平時透過繪本及參加親子共學團學習母語，本次來共襄盛舉；美國籍考生華安祖（Walton Andrew Samul）來台15年並加入閩南語樂團，已跟隨閩南語老師學習語言逾一年，本次立下學習目標報考閩南語考試，希望未來能用本土與創作詞曲、成為生活的一部分。

此外，本報日前報導，教育部已公告修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條，「閩南語語言能力認證考試」將正名為「台灣台語語言能力認證考試」，目前正值草案預告期。預告期預計於今年9月結束，屆時將正式更名，本次將成為更名前最後一次閩南語能力認證考。

教育部表示，本次考試成績預定於今年10月14日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月4日起寄發合格證書，倘1周內尚未收到證書，務必主動向國立台灣師範大學確認寄證情形。

教育部 語言 閩南語

延伸閱讀

嘉市社區大學恐再度遷徙流浪 房東大同技術學院退場社大租借到期

教部砸錢…民眾仍難看到奧運！葉元之：想加油的心太受傷

「台灣台語」惹議 多名學者舉牌「無參詳、無民主」抗議

胡瓜以台語考問閩南語之神 成功後大呼：考倒謝龍介了

相關新聞

世界青少年發明展開幕 蕭美琴：讓世界看見台灣的創新力

副總統蕭美琴上午前往國立台灣師範大學，出席「2024 IEYI 世界青少年發明展」開幕典禮。此次世界青少年發明展競賽涵蓋...

正名「台灣台語」前最終閩南語能力認證 樂團美籍歌手也來考

教育部閩南語語言能力認證自112年起，一年辦理2次考試。今年第一次考試已於3月初舉行，第二次考試於今天辦理B卷測驗，8月...

嘉市社區大學恐再度遷徙流浪 房東大同技術學院退場社大租借到期

嘉義市社區大學成立24年，承租多所校舍到處遷徙流浪，租借大同技術學院上月底退場，租約到期，學員憂心課業中斷，社大向教育部...

影／牽亡歌前進巴黎文化奧運 「台式的溫柔」逼哭觀眾

巴黎溫暖的夏夜裡，林宗範帶領的「風中燈牽亡歌團」在巴黎文化奧運台灣館吟唱「過路關」、「遊花園」等古調。雖是葬禮上的安魂曲...

教育人員進用資料42人未送市府備查 議員憂：恐藏狼師

北市某國小代理教師在最大情色偷拍論壇「創意私房」案中，涉嫌偷拍遭到羈押。議員曾獻瑩指出，北市補習班、私幼應將教育人員的進...

學校蔬果農藥抽查 六都桃園墊底

農糧署抽查午餐蔬果農藥殘留合格率，去年六都以新北市合格率100%最高，桃園市93.3%墊底。新北市教育局指關鍵是跨局處合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。