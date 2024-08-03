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嘉市社區大學恐再度遷徙流浪 房東大同技術學院退場社大租借到期

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市社區大學成立24年，承租多所校舍到處遷徙流浪，租借大同技術學院上月底退場，租約到期，學員憂心課業中斷，社大向教育部陳情，希望續租大同上課。記者魯永明／攝影
嘉義市社區大學成立24年，承租多所校舍到處遷徙流浪，租借大同技術學院上月底退場，租約到期，學員憂心課業中斷，社大向教育部陳情，希望續租大同上課。記者魯永明／攝影

嘉義市社區大學成立24年，承租多所校舍到處遷徙流浪，租借大同技術學院上月底退場，租約到期，學員憂心課業中斷，社大向教育部陳情，希望續租大同上課，市府還未接管大同，下月開學上課，教室再無著落，恐再度遷徙流浪。

社大說，原期望房東大同技術學院退場，租約到期，由市府接管可以續租使用，但租約到期，市府還未接管，接洽他校不同意出租，還好現在還未開課，目前報名社大學員2千多人，下月就要上課，明年大同技術學院產權才會移交市府，為此，社大緊急向教育部陳情，希望暫時接管大同的公益董事會，同意續租，避免再度再度遷徙流浪。

嘉市副市長林瑞彥上月出席社大春季班成果展說，市府還未取得大同校舍資產，社大使用教學大樓逾50年，有建築結構安全疑慮，市府編預算做耐震評估，教育部協調，市府需支付1億8千萬元取得大同校本部產權，明年起分3年度編預算，針對社大關心續租大同，林瑞彥表示，市府重視社大，編預算補助也提供教學地點，市府目前還未取得大同校舍資產。

社大發展協會理事長林柏妗說，社大希望續租大同，若耐震評估安全無虞，希望繼續租用；社大上課教學大樓使用逾半世紀，市府編50萬元耐震安全評估追加預算議會審查同意。立委王美惠說，市府擬將她母校大同規畫做衛生福利園區，社大希望續租，她會協助市府及社大。

大同技術學院 教育部 資產

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