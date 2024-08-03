校園蔬果把關 台中將增處理站

台中市議員提案要求中市營養午餐每周有「3菜1米」是有機食材，但中市午餐食材農藥殘留合格率略低，要求配合農糧署廣設快篩前處理站把關。農業局表示，目前已有4處，與雲林縣並列全國最多，今年評估再增3處。地方農會表示，處理站占空間又要培訓專業人力，設置意願不高。

中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任與黃守達共同提案，要求增加校園午餐有機食材供應，桃園市國中小每周供應4次有機蔬菜，台北市國中小每周有機食材「3菜1米」，台中也應跟進。

中市農業局指出，2020年起推行「有機米供應校園午餐使用計畫」，每年擴大收購規模，增加供應頻率，目前供應學校從國小，延伸到國中及完全中學。中市教育局推動「營養午餐5元加碼補助政策」，市立高中以下學校每人每餐補助5元，各校每周至少提供1次有機蔬菜食材。

議員質疑中市學校午餐蔬果農藥殘留合格率偏低，前年六都墊底、去年倒數第二，更要把關有機食材安全；農糧署推動質譜儀快檢車巡迴各地，但中市前處理站不足，要求加強設置。

中市農業局表示，農糧署在全台設置16個前置處理站，把待檢測蔬果打碎，台中現有大甲、霧峰、大里、豐原4處，與雲林縣並列全國最多；今年目標再增加3個農會，但未定案，將加強輔導，並配合採收時間，宣導請農民到巡迴地點接受檢驗。