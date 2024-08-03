學校蔬果農藥抽查 六都桃園墊底

農糧署抽查午餐蔬果農藥殘留合格率，去年六都以新北市合格率100%最高，桃園市93.3%墊底。新北市教育局指關鍵是跨局處合作、定期抽檢把關。桃園市府表示，抽檢項目多，不合格機率也提升，建議訂統一標準。

農糧署檢測營養午餐蔬果農藥殘留合格率，2022年由高至低分別為台南98.99%、新北98.68%、台北97.64%、高雄97.56%、桃園95.92%與台中95.86%；去年新北100%居冠，其次為台北99.22%、台南97.35%、高雄97.01%、台中96.24%與桃園93.3%。

台中市農業局長張敬昌說，全國規定營養午餐食材須有「3章1Ｑ」，分別為CAS、產銷履歷、有機農產品標章與產地溯源QR CODE，只要符合其中1項即可；近年農藥殘留超標的蔬果，8成都是只有「Q」的產地溯源食材，建議改採用「3章」，排除只有Q的食材。

中市教育局表示，「3章1Q」是國家統一採購標準，如果台中市排除「Q」食材，會影響供應商供貨，建議中央修改；中市將要求學校向優質廠商採購，並增加營養師各校巡檢頻率。

桃園市副市長蘇俊賓說，抽檢項目除農糧署標註的高風險蔬果，還有市府曾抽查到農藥殘留的品項，項目多、不合格的也多，過去也有98%高合格率，建議農糧署訂統一標準。教育局表示，加強抽檢，今年至6月已抽查109蔬果，6項不合格，合格率略為上升到94.5%。

新北市長侯友宜表示，新北創立食安智慧監控中心嚴格把關，除了質譜儀發揮作用，還透過科技檢查，甚至蔬果到了學校，還會測量溫度是否符合規定。台北市教育局表示，經台北農產公司採用質譜快檢法使用雲端分析系統運算及判定，共同把關校園食材，避免農藥不合格食材流入校園；產發局今年1至6月抽驗81件蔬果，100%通過農藥殘留檢驗。

台南市農業處表示，今年1至7月抽驗25家學校午餐供應商的140件生鮮蔬菜，3件紅蘿蔔、油菜農藥殘留不合格，由於食材均可溯源，抽驗不合格者，該溯源號碼會被禁用，直至合格為止。

（記者陳秋雲、游振昇、陳俊智、江婉儀、林佳彣、吳淑玲、宋原彰）