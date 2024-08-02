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議員批多校未反針孔偵測 北市府允1週內全面檢查

中央社／ 台北2日電
北市國小師涉「創意私房」偷拍案，市議員顏若芳發現，北市有18校反針孔偵測常年掛零。圖／取自顏若芳臉書
北市國小師涉「創意私房」偷拍案，市議員顏若芳發現，北市有18校反針孔偵測常年掛零。圖／取自顏若芳臉書

北市代理教師涉「創意私房」案遭檢警逮捕送辦。議員顏若芳指出，北市多校未依規定偵測公共場所是否藏針孔攝影機，擔憂成偷拍溫床。教育局表示，1週內要求學校再度全面檢測。

民進黨台北議員顏若芳透過群組發布資料指出，北市某校代理教師疑涉「創意私房」案偷拍女學生，教育局下令解職，但調閱資料發現，近3年有多校未依規定落實偵測校內公共場所是否藏針孔攝影機，恐讓校園淪為偷拍溫床。

她說，北市府訂定「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，要求學校每月至少1次偵測公共場所是否藏針孔攝影機，但調閱資料發現，從2021年至去年，有18校未落實規定，甚至有偵測次數是掛零。

顏若芳表示，此管理辦法規定，偵測紀錄表格由北市都發局統一訂定，但目前各局處使用偵測紀錄表格仍雜亂無章，為防偷拍案，市府雖訂有相關辦法但執行程度差，根本在擺爛。

她說，北市府別在出事後才提改善措施，要求各局處應立即稽查管轄場所，並檢討管理辦法及研議提高偵測頻率，才能防止再度發生偷拍事件。

台北市教育局對此回應指出，去年8月30日發文通知公私立各級學校，應依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」落實偵測反針孔攝影，並留存稽查紀錄，督學會隨機抽查各校檢測紀錄。

教育局表示，為有效督導各校，今年4月12日再度發文通知校方，務必執行每月至少1次檢測並全面調查及巡檢學校偵測設備，且有督導各校應落實檢測及適時更新設備。

另外，8月1日再次函文通知各校，提醒校方針對泳池更衣室、場地開放的1樓廁所等空間適度增加檢測頻率。

教育局指出，後續將督導各級學校1週內完成校內全面檢測，並研議不定期委託專業廠商進行抽查，防堵校園偷拍事件，還給師生安心校園環境。

偷拍 北市府 針孔攝影機 顏若芳

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