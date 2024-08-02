灃食基金會推永續桌遊體驗 遊戲中學飲食觀念

灃食基金會8月與國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館合作，推出2場桌遊體驗，在遊戲中學習永續飲食觀念，激發親子珍惜食物的情感，促進家庭餐桌對話。

灃食基金會今天發布新聞稿，將於本月3日在科教館（台北）、16日在科博館（台中）舉辦「平衡地球美食家-永續桌遊體驗」，讓孩童在遊戲過程中競爭與合作，找到對環境影響最小的食材，認識日常飲食消費對環境的影響，進而學習永續飲食、碳足跡等概念。

灃食基金會副執行長葉俊甫表示，家庭是飲食教育的重要場域，透過每年舉辦的親子食育營，建立家庭餐桌的對話，也激發珍惜食物的情感，適合家長帶國中、國小高年級孩子參與。

基金會也舉辦「良食脈動講座」，用淺顯易懂的方式，把飲食知識傳遞給社會大眾。講座還設計了體驗環節，參與者現場實際品嚐感受，學習知識的同時還能大飽口福。相關資訊可參考灃食基金會網站。