「AI界李白」中央大學教授《寫給中學生看的AI課》 獲吳大猷獎肯定

配合時代趨勢，近年公私立大學大專校院人文社科學院，陸續納入AI課程。國立中央大學資工系教授蔡宗翰《寫給中學生看的AI課》，榮獲第12屆吳大猷科學普及著作獎青少年科普特別推薦獎肯定。蔡宗翰建議，AI時代應創造自己的節奏、發揮興趣與專長，讓AI成為獨門絕技。

蔡宗翰分享，2019年曾受邀為「台灣人工智慧學校」經理人上課，為不讓大家昏昏欲睡，便突發奇想，將上課內容編寫成一首唐詩，讓學員們大感驚艷，「AI界李白」封號因此不脛而走。

蔡宗翰平時喜歡寫文章、談科技、說文化，專長則在自然語言處理、電腦視覺、深度學習和數位人文等，身兼中大資工系教授和中研院人文社會科學研究中心的研究員，也是國科會TAIDE大型語言模型計畫主責專家之一，訓練AI寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務。

少子化下大學生畢業人數逐年驟減。蔡宗翰認為，「每一個孩子都很寶貴」，但長期在研究所和大學教學現場，發現許多學生對未來還是很茫然，因此將決定向下札根，將AI知識普及給小學生、中學生，鼓勵學生透過AI多方嘗試，實際動手做，透過跨域多元學習找出熱情所在，同時也鼓勵家長教育觀念與時俱進。

蔡宗翰說，AI的起點是「幫助人類」，在AI的陪伴下要更認清作為人類與機器不同的地方，而協助自我認知的關鍵就在於人文思維。不管是文科生或理科生，AI都是基本配備，需要不斷地精進學習才有辦法駕馭，找出自己的重點優勢，就不致於被取代。

此外，蔡宗翰也帶領中央大學執行的國科會科普傳播計畫，8月將上映《我的AI神隊友》影片，共六集，要把台灣各領域的AI，透過科普影集的方式介紹給大眾，內容包括文本與影像、音樂、自駕車、醫療照護、運動和元宇宙等。每集都記錄主角與各AI團隊述說夢想，並由AI團隊協助圓夢的過程。