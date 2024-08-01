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挺過颱風土石流到星國參賽 布農學生合唱奪1金1銀

中央社／ 新加坡1日專電

凱米颱風日前衝擊台灣交通，但沒有阻礙南投民和國中與希娜巴嵐國小合唱團克服萬難到新加坡參賽，兩合唱團分別拿下新加坡第8屆國際合唱節金獎與銀獎，展現布農族好歌喉。

民和國中合唱團與希娜巴嵐國小合唱團7月27日啟程到新加坡參加第8屆國際合唱節競賽，然而出發前一天得知，學校對外道路受到颱風凱米影響而多處中斷，經過一夜的調整及規畫，決定改道前往桃園機場搭乘紅眼班機，順利抵達新加坡。

民和國中校長蔡秋菊告訴中央社記者，當時台16線往水里方向出現土石流、樹木倒塌無法通行，雙龍部落部分道路也被掏空，面對多處坍方，很擔心學生無法出發，她語帶無奈地開玩笑說，「當時曾想，該不會要動用直升機吧」。

蔡秋菊表示，此行希娜巴嵐國小參加12歲以下組別，民和國中合唱團則參加民俗歌謠組，南投縣兩校師生總共76位到新加坡參賽，所幸透過縣府與鄉公所相關單位的連夜協調，讓孩子們順利前往機場，堪稱「跋山涉水出國去」的完整寫照，而兩個合唱團在不同組別分別獲得金獎與銀獎。

民和國中合唱團去年到韓國參加世界青少年合唱節，獲年度最佳合唱團大獎、合唱民謠組金牌、合唱世俗組銀牌、特別獎最佳服裝造型，尤其最佳合唱團大獎罕見頒給外國團體。今年到新加坡參加民俗歌謠組，參賽隊伍來自新加坡、印尼、中國等國家20組隊伍，合唱團員穿上布農族傳統服飾登台比賽，響亮的歌聲獲得現場聽眾如雷掌聲。

民和國中9年級畢業生、即將進入台中二中就讀的幸曄箴表示，到海外就是想證明自己的表現，把自己的族群文化「發揚光大、帶給全世界看」。另一名團員田卉芯表示，拿到金獎時非常感動，相信這個成績是最好的努力成果。

此外，希娜巴嵐國小校長伍曉玲說，很榮幸能獲獎，雖然出國路途不易，但感謝各方協助讓學生能到海外參賽交流增廣見聞，開拓視野將是此行最重要收穫。

希娜巴嵐國小合唱團團員全以斯珈回想練唱時光，她說，放假時間幾乎每天都要到學校練唱，那是相當辛苦的時光，出國前又遇到颱風，當時心情曾受影響，「很開心最後拿到獎項，獲獎當下有哭一點點」。

凱米颱風 新加坡 桃園機場

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