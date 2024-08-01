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1500位教保員周六到教育部前抗議 訴求權益健全、無歧視

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
全國幼教產業工會指出，此次遊行目的為「教保要平權、權益要健全，教保無歧視、福利要一致」。記者董俞佳／攝影
全國幼教產業工會指出，此次遊行目的為「教保要平權、權益要健全，教保無歧視、福利要一致」。記者董俞佳／攝影

全國幼教產業工會3日（周六）將到教育部前遊行抗議，提出建立公幼教保員申訴救濟管道、公幼教保員應有國旅卡、主管加給數額應一致、偏遠加給應到位等11項訴求，預計當天將有1500位教保員參與。

全國幼教產業工會今天舉辦記者會，會中指出，此次遊行目的為「教保要平權、權益要健全，教保無歧視、福利要一致」，工會執行長許文菁表示，當天約有1500位教保員參與，預計下午1點半在自由廣場集合，從自由廣場步行到教育部門口，活動預計下午2時開始，在教育部門口進行定點演講，參與遊行的人員將呼口號、拿訴求布條與手牌。

許文菁表示，當天下午應該非常炎熱，但仍阻擋不了老師爭取權益的決心，大家將帶著防曬物品、防曬小物，上街爭取應有的權益，預計會有許多老師攜家帶眷，甚至帶著嬰幼兒，現場也會設置婦幼專區讓需要的人員使用。

全國約有7千位教保人員，許文菁表示，幼托整合13年來，教保員工作環境惡化，長期以來教保員跟教師做同樣的勞務，但待遇與與權益卻有顯著差異。

今天該會理事也在記者會現場上演行動劇，展現當教保員遇到申訴議題時，教育部、勞動部互踢皮球，不願解決，讓教保員權益受到忽視的現況。這也導致許多專業教保人員離職，影響幼教現場的專業性。

工會理事林杏妃指出，「一園雙軌」政策是問題的根源，在民國100年之前，幼稚教育法規定每班需要兩名老師，但在幼托整合後，為了降低私幼成本，改為每班只需一名老師，這給地方政府削減人員的機會。除台北市外，大部分地方政府將兩名教師減為一名教師和一名保育員，或維持高比率的代理教師，導致教保員在工作要求上和幼教老師相同，但待遇卻相差甚遠。

根據師資培育統計年報顯示，109至111學年度幼兒園代理教師比率高達30%，遠高於國小、國中、高中的一倍以上。林杏妃說，在國教階段，代理教師的比率已逐年降低至8%，但幼兒園卻長期不聘正式教師，壓抑教保員考取正式教師的機會。

理事張歆瑀表示，教保員不求與幼教師回到同一軌道，但要求公立幼兒園應消除歧視和差別待遇。她指出，教保員在考核獎金、國旅補助、年資採計和退休時間等方面，都處於劣勢。教育部應正視教保員貢獻，改善待遇。

許文菁表示，教保員與幼教老師的工作內容相似，卻因制度不同而待遇不公，不僅擔任主管時，加給相較教師少，考核也沒有申訴制度，希望教育部能採取正面態度解決問題，建立完整的教保員制度。

許文菁表示，教保員考核沒有申訴制度，努力表現好，每年接受嚴格的考核制度，也沒有考績獎金。公家單位許多勞基法聘用的員工也都有國旅卡，教保員卻沒有，國教署應該積極幫教保員積極爭取國旅卡。

全國幼教產業工會8月3日至教育部前遊行抗議，提出建立公幼教保員申訴救濟管道、公幼教保員應有國旅卡、主管加給數額應一致、偏遠加給應到位等11項訴求，預計當天將有1500位教保員參與。記者董俞佳／攝影
全國幼教產業工會8月3日至教育部前遊行抗議，提出建立公幼教保員申訴救濟管道、公幼教保員應有國旅卡、主管加給數額應一致、偏遠加給應到位等11項訴求，預計當天將有1500位教保員參與。記者董俞佳／攝影

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