公幼教保員8/3上街頭！籲檢討「一園雙軌」不平等待遇

全國幼教產業工會預計3日號召公幼教保員走上街頭，呼籲政府檢討「一園雙軌」教保員與幼教師待遇不平等問題，並希望教育部和勞動部釐清責任歸屬，不要互踢皮球。

全國幼教產業工會今天在台北召開記者會，提出11點訴求，希望政府改善13年來幼托整合的錯誤政策。

工會理事長許文菁表示，8月3日主要訴求是「教保要平權、權益要健全、教保無歧視、福利要一致」，希望檢討幼兒園中幼教師、教保員不對等的情形。預計會有1000到1500人到場，下午1時30分從自由廣場集合，下午2時步行到教育部門口定點演講。

許文菁舉例，公幼教保員沒有國民旅遊卡；教保員取得碩士資格，薪水只提升1.05倍，而幼教師則是提升1.16倍。屬人權範疇的產假、婚假、喪假等，日數也不一致。

許文菁也提到，教保員依勞基法進用，連續工作4小時要休息30分鐘，但現場往往是忙起來根本無法休息，仍要備課、處理班務、回應家長訊息等，且幼兒意外狀況隨時都會發生，不該以管理工廠的方式來規範教保員的工時。

全國幼教產業工會今天演出的行動劇中，凸顯教保員適用法規混亂，導致勞動部、教育部經常互踢皮球。希望政府改善幼托整合13年來「一園雙軌」的錯誤政策，避免教保員付出同樣勞務，卻被差別對待。