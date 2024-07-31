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文化部人事大風吹！台文館抄襲風波後 館長遭撤換

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部人事大風吹，台文館長林巾力將於8月1日歸建，林巾力擔任台文館館長時間還不到兩年，被視為是因抄襲事件風波下台。圖／台文館提供、林柏樑攝影
文化部人事大風吹，台文館長林巾力將於8月1日歸建，林巾力擔任台文館館長時間還不到兩年，被視為是因抄襲事件風波下台。圖／台文館提供、林柏樑攝影

台文館五月爆發抄襲風波，實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被控抄襲中國大陸繪師Nora Qu作品，台文館先否認並反影射對方抄襲，遭網友打臉、原繪師揚言提告後，才承認與道歉。文化部今宣布人事異動，原國立台灣文學館館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任，被視為因抄襲事件風波遭撤換。

李遠強調，對於新的人事安排主要考量是希望讓每個人「到適合去的位置」，相信每位人選都能在新的工作上，盡力發揮所長。

除了林巾力將於8月歸建，新任影視局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任、新任交流司長由副司長紀東陽陞任；國立台灣史前文化博物館館長由台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。

王淑芳曾任行政院新聞局科長、編譯及專門委員、文化部人文及出版司副司長、司長、影視及流行音樂發展司司長；紀東陽則是新聞局、文化部長年培育的國際交流人才。蔡政良研究專長於人類學、原住民族研究外，也曾當過紀錄片工作者、河左岸劇團演員等，擅長公共推廣。

李遠表示，期許王淑芳能繼續帶著其在文本、影視傳播及多年的國際經驗，將台流帶向全世界，並且透過電影製作壯大台灣的片廠。也期待紀東陽正式接任司長後，能繼續發揮外交長才，加強台灣的文化外交及文化輸出。

李遠表示，陳瑩芳在文學、圖書、出版產業耕耘多年，熟悉台灣文學、出版生態及發展軌跡，期許接任台文館館長職位後，能持續致力台灣文學的保存、推廣及外譯工作。

文化部人事大風吹，台文館長林巾力將於8月1日歸建，林巾力擔任台文館館長時間還不到兩年，被視為是因抄襲事件風波下台。本報系資料照
文化部人事大風吹，台文館長林巾力將於8月1日歸建，林巾力擔任台文館館長時間還不到兩年，被視為是因抄襲事件風波下台。本報系資料照

抄襲 文化部 李遠

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