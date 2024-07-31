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幫文科生裝上AI翅膀 政大打造逾200堂AI跨域課

中央社／ 台北31日電

因應AI浪潮，政治大學打造超過200堂橫跨文法商領域的AI課程，還推出AI應用與實作的新生工作坊，今年更設立AI中心，希望幫文科生裝上AI翅膀，讓所有科系學生都接軌AI。

政治大學今天發布新聞稿指出，AI技術須以人為出發點，切入問題解決與發展願景，透過科技形塑人類未來，才能迎向永續目標；以人文社會科學見長的政治大學，發展AI相關課程已30年，從資訊科學系出發，與人文社會領域不斷融合、跨域合作，打造政大專有AI發展樣態。

「政大在AI和永續上，絕對不會缺席」，政治大學校長李蔡彥表示，習得AI的人文社科人才，是政大為跨域學生裝上的翅膀，具有「創新、跨域、人文關懷」精神的人才，才是政大所重視的價值。

曾發表AI政策白皮書的政治大學，也發揮既有人文社會科學優勢，至今打造超過200堂橫跨文法商等9大領域AI課程；另外，還規劃新生工作坊，以「探索AI跨域應用與實作」為主題，由政大AI跨域微學程、AI應用學士學程及數位內容學程等教師，引領新生踏上探索AI應用的起點。

政大提到，學校已於2021年將資訊科學系獨立出來，成立資訊學院，設立「人工智慧應用學士學位學程」等；2023年更設立「人工智慧跨域研究中心」，盼讓所有科系學生都能接軌AI，並與自身專業結合，善用AI創造更多可能。

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