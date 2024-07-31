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國中小早自習午休禁考試 督導辦法8月正式上路

中央社／ 台北31日電

教育部5月正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，將已實施多年的措施明文規範，包括明定早自習、午休不能考試；只有國3能辦模擬考，8月1日起正式實施。

教育部於5月發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法（以下簡稱督導辦法）」，相關措施已實施多年，但分散於許多法條中，且各縣市督導方式不一，因此才由中央政府訂定統一規範。

其中考量學生多元自主學習及休憩權益，督導辦法明定學習評量（考試）以在課綱所訂學習節數內實施為原則。也就是說，早自習、午休等時間，都不能有大小考試。「模擬考」限於國中3年級辦理，且不能在寒暑假結束後第1週實施。

督導辦法並明確要求，學校辦理的課後輔導（第8節）、寒暑假學藝活動及留校自習，應於規定時間進行，且不得教授新進度。

督導辦法並要求學校自主檢核，特別要求國中應於每學年開學前，將檢核結果公告於學校網站。主管單位將透過實地視導，包括資料審閱、課堂巡查、學生及教師代表問卷晤談等方式，監督學校是否有落實正常教學。

小學 教育部 課綱

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