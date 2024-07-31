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花錢買學位學倫惹議再一樁 林志潔：畢業要件應多元

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，陽明交大特聘教授林志潔說，花錢買學位這類扭曲事件一再發生，應回溯到學位授予多元化的討論。本報系資料照。
國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，陽明交大特聘教授林志潔說，花錢買學位這類扭曲事件一再發生，應回溯到學位授予多元化的討論。本報系資料照。

國立高雄科技大學工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，被控收受賄賂協助學生找人「代筆」碩、博士論文，助學生取得碩、博士學位，橋頭地檢署偵辦後，依違背職務收賄罪聲押，是台灣首起用收賄罪辦的學倫案件。國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，此案較為特別是因為有明確對價關係，可能有整本代寫的疑慮，才會以該法辦理。而林志潔也指出，花錢買學位這類扭曲事件一再發生，應回溯到學位授予多元化的討論。

針對層出不窮的學倫事件、在職專班頻頻惹議，台灣教育平台秘書長許冠澤指出，社群上打著論文「校正」明示、暗示論文代寫的廣告猖獗，教育部應追查，不應放任這樣的行為演變成一種商業模式，何況今天是教授成了收賄者。許冠澤表示，教育部早就針對學位授予法進行修正，讓學位授予及學制更彈性多元，但事實上，多數的大專院校可能都還不熟悉學位授予法的內容。

林志潔說，因應教育學科的多元，畢業要件應依不同學生群體而制定，尤其以畢業目標明確的在職專班學生來說，求學目標是為了加強實務專業，就應該依現行教育部學位授予法給予學生多元的畢業方式，若有了彈性的機制，學生又何須花錢買學位？

林志潔指出，以陽明交大科法所為例，彙編論文畢業方式，學生可以彙整就讀碩士過程中發表的論文，成為最終的畢業成果。林志潔說，各校系可以思考，需要的是有社會影響力的產出，還是冷冰冰、躺在圖書館的論文？若是目的為培育專業人才，就該從畢業要求調整，制定出最符合當代不同群體學生所適用的畢業要件，才不會讓高教的學倫爭議一再發生。

收賄 教育部 林志潔

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