高雄男師持槍攻擊女同事遭羈押 教育局：終身不得再聘

高雄小港區某國中代理老師上個月持槍和電擊棒攻擊同校女老師，雙方曾為交往關係，男子當下被另名路過的女同事見義勇為、將凶器奪下，才未傷及其他人，事後遭校方停聘，也因情節重大，檢警仍在押中，教育局對此強調，將提報不適任人員系統，終身不得再聘。

該名年約30歲的黃姓代理老師去年到校任職後，與另名年齡相仿的校內樂團劉姓代理女老師交往近3個月，2人因感情糾紛分手後，黃男今年6月中旬趁著放學時間持手槍與電擊棒闖入地下室攻擊劉女，劉女見狀報警、身體無大礙，黃男被捕後今年8月遭校方教評會決議不續聘，目前檢方已受理此案偵辦中。

教育局表示，6月25日事發當天立即報警、進行校安通報，校方事後召開校事會議及教師評審委員會，依「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」第11條規定「依刑事訴訟程序被通緝或羈押，當然暫時予以停止聘約之執行。」教評會決議，該員不得再聘任為兼任、代課及代理教師。

教育局說明，該員有合格教師證，也是本科系碩班畢業，曾有擔任學校組長經驗，符合錄取所需資格，未料卻知法犯法、預謀犯案；事發當天，感謝路過同事見義勇為將凶器奪下，才未釀成大禍，受害師也在家人陪同下就醫，所幸暫無大礙。市府認定該男不適合擔任教職，已提報全國「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，防堵其再進入教育場域，該師經判刑定讞後，終身不得再聘。

教育局強調，此案危害校園安全程度甚巨，為釐清事件細節，並防止類似案件再次發生，強化校園安全防護機制，教育局也召集精神科醫師、律師等專業人員組成小組入校協助調查，未來會將本案例提供各學校參考，以防止類似案件再次發生。教育局同時也要求學校，需更強化落實出入管理與校園巡查、增強師生危機處理能力、並提供輔導資源予需要之師生。