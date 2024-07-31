去年無預警閃辭 新竹市府前教育處長今回新竹縣當校長

新竹市政府前教育處長童鳳嬌去年在無預警情況下閃電向時任市長高虹安請辭，上任不到一年就離職，震驚新竹地方教育界，後來她回新竹縣低調接任新竹縣英語資源中心顧問歷經一年，今天終於公開新工作，將轉任新竹縣橫山鄉華山國中校長，她期許為孩子創造更美好的未來。

童鳳嬌說，她很感謝新竹縣長楊文科、新竹縣教育局長楊郡慈，以及許多校長、老師給予她的支持，讓她回新竹縣這一年當中獲得很多鼓勵，也有更多時間沉澱自己、學習，在這一年中凝聚了很多的專業和力量。

童鳳嬌原本是新竹縣中正國中校長，前年2022年12月26日被剛上任的高虹安從新竹縣挖角、借調到新竹市擔任教育處長。當時高虹安還宣示要與童鳳嬌攜手努力，落實「新竹好學」，促進就近入學、智慧校園、雙語教育、STEAM教育等教育考驗，共同制定新竹市的教育政策。沒想到短短8個月，童鳳嬌便火速提離職，去年7月底向高虹安請辭閃人。

當時童鳳嬌解釋，是因生涯規畫離開市府，她很感謝高虹安給她7個月的歷練與學習機會，讓她為新竹市教育奉獻，每天從早到晚都全心全意處理教育業務，離職最後一天甚至還主持跨局處會議到晚上，是帶著豐豐滿滿的感恩離開新竹市府。

歸建新竹縣教育局後，童鳳嬌在新竹縣英語資源中心擔任顧問，期間工作穩定、低調，不過她卻仍想回教育場域，一直尋覓機會。她提到，她投身教職快40年，其中就有19年當校長，一直很喜歡陪著孩子快樂學習和成長。

新竹縣教育局今天公布113學年度遴聘校長名單，其中就見到童鳳嬌將任華山國中校長，原任校長張家芸將接任新埔國中校長。

童鳳嬌受訪表示，她對自己能加入華山國中的團隊覺得很榮幸，承諾從今天開始就會跟新夥伴們同心協力，感謝前任校長張家芸把華山國中經營的十分用心，讓華山國中獲得不少全國獎項肯定。