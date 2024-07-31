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公立幼兒園延長照顧 開辦率9成2

中央社／ 台北31日電

過去公立幼兒園放學時間早，雙薪家庭難以接小孩，教育部近年增編預算，鼓勵公幼提供延長照顧服務，並採定額收費減輕家長負擔，112學年度第2學期開辦率達到92.25%。

教育部今天發布新聞稿，民國113年起增編預算，與縣市政府分攤經費，讓公幼平日課後及寒、暑假期間實施延長照顧服務，只要有幼兒需要服務即開辦，採定額收費。

公幼延長照顧不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用。平日課後每月參加，每小時新台幣35元，半小時20元；臨時參加每小時50元，半小時30元；經濟需要協助幼兒則免收費。

教育部指出，112學年度第2學期共開辦2298園，開辦率92.25%，共有4萬6143名幼兒參與。

今年7月起，公幼暑假提供平價加托服務，每月收費2000元。教育部透過加碼補助照顧服務人力人事費，穩定公幼暑期開辦率，減輕家庭育兒負擔。

公幼延長照顧設計了多元活動課程，包括大肌肉運動、學習區探索、繪本閱讀、積木區遊玩等。相關資訊可參考教育部網站。

公幼 延長照顧 教育部

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