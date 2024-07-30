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「台北酷課雲」數位學習提升成效 攜手中教大分析數據

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府教育局與國立台中教育大學簽訂「數位學習推動及教育大數據合作備忘錄」，深化雙邊合作關係。圖／台北市教育局提供
台北市政府教育局與國立台中教育大學簽訂「數位學習推動及教育大數據合作備忘錄」，深化雙邊合作關係。圖／台北市教育局提供

AI時代來臨，學習平台「台北酷課雲」去年起推出酷AI系統、CooC+影音串流學習平台，提供學生AI智慧學習助理功能（Aisk）及協助師生功能，北市教育局為提升成效，特別與國立台中教育大學簽訂「數位學習推動及教育大數據合作備忘錄」，將透過大數據分析，了解各校數位學習推動現況，進而研擬提升數位學習成效策略。

台北酷課雲學習平台2016年起推出多項數位學習內容，包含拍攝線上教學影片、同步線上課程、跨校網路選修等，並陸續提供「親師生平台－酷課App」等各項數位服務。

教育局表示，因應生成式AI快速發展，去年起推出「酷AI系統」，提供3項幫助學生學習的「AI學習小幫手」、「AI口說練習」、「AI學習加油站」，以及2項有關教師教學的「AI輔助出題」、「AI輔助作文批閱」功能，引導學生運用解決學習問題，也讓教師教學更快捷有效。

為確保各項科技輔助教學功能能符合親師生學習需求，且提升學生自主學習動機、改善學生學習成效，北市教育局特別與中教大合作，提供「縣市學力檢測」、「因材網及酷課雲平台使用時數」、「學生使用數位學習進行學習扶助情形」及「學生使用數位學習動機與興趣」等資料。

教育局說，再由大學教授及研究團隊一同分析數據並產出成效報告，作為後續政策訂定依據，幫助北市打造更符合親師生需求的線上學習資源。

教育局強調，除了此次大數據合作案，未來將配合中教大「智慧教育中心落成暨智慧教育園區」啟用，深化彼此在教師專業增能、人工智慧AI課程開發的合作，將推派北市智慧教育優秀教師進行科技輔助教學增能，培養未來數位及科技輔助教學的領航者。

AI 北市 教育局 自主學習

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