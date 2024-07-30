教育部師鐸獎出爐 南市4人脫穎而出、得獎率6都第1

教育部師鐸獎出爐，台南市南新國中校長黃美芳、喜樹國小校長黃懷慧、仙草實小主任洪琪琇及金城國中運動教練林漢森脫穎而出獲獎，得獎率6都第1。教育局表示，獲獎人有長期關注弱勢學生的校長與主任，也有為選手提供最佳訓練長期奉獻的教練，是教育界的典範。

南新國中校長黃美芳帶領團隊參與多項教育計畫，設立非營利幼兒園，並推動學校社區化。她曾鼓勵叛逆期極度缺愛的學生陪伴懷念父親，也曾幫助家庭遭遇困難的學生，接到家中同住，陪伴學生度過最艱難的時光，直到畢業。

喜樹國小校長黃懷慧推動海洋教育，研發並與全國共享市本課程，啟發學生潛能、提升教師教學、促進樂齡學習社區合作。也曾幫助失去經濟支柱的孩子，募集捐款並定期探望，持續關懷直到孩子畢業。

仙草實小主任洪琪琇服務偏鄉20多年，創新教育獲好評。曾陪伴心靈受創的學生浩浩，創作「媽媽的十字架」繪本。浩浩成年後回到學校致謝，感謝洪主任的陪伴，幫助他找到面對困難的力量和勇氣，改寫人生。

金城國中教練林漢森擔任田徑教練30餘年，曾幫助受傷的學生阿勇重拾選手生涯，阿勇現已成為運動教練，在比賽場上經常與林教練碰面，共同追求更好的成績，並感謝林教練未曾放棄他。