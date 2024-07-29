國發會攜手台大成立校友VC投資基金 第一期規模10億元

新創新時代來臨，創新創業生態政策第一槍，國發會攜手台大成立台灣第一個校友VC投資基金，以轉化大學科研成果為實際應用及創業引擎為目標，培育創業人才，由台大開設以創新創業為導向的學程與課程，新設學位後創業每人獎助50萬，競爭型創業基金每案為500萬，尋苗計畫資源挹注每案50萬元。

國發會主委劉鏡清表示，創新創業生態系每年規模達1500億是總統賴清德的重要政策，目前國發基金約有690億投資量能在市場上，目前三年後要翻倍因此將顛覆傳統做法，展開一系列建立創新生態系的新政策，也搭配日前推動的兆元投資台灣及國家人才未來競爭力政策積極推動。

劉鏡清表示，希望由校園創業模式，讓台灣4年後每年有1500億元的投資資金，擴大投資動能與新創企業發展，未來投資基金由校友投資成立後，國發基金將加碼投資，學校也可取得技術股，三方共同合作創造三贏，可望為台灣培養更多新獨角獸。

劉鏡清也說，台大只是第一個典範，未來會向更多校園推動，9月還會陸續公布其他計畫。

台大校長陳文章說，台灣過去校園創業教育與協助不足，期盼透過校友基金增加新創企業發展空間。他也透露，此基金規模包含國發基金，第一期預計達10億元，獲選的計畫、初期每人就可獲得50萬元的創業獎金，確保有生活上的支柱，且未來創業計畫有機會取代畢業論文。