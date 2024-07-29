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AI夯國小資訊課卻沒統一教材 新北攜手康軒2年內完成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今辦國小資訊科技教材啟動記者會。記者劉懿萱／攝影
新北教育局今辦國小資訊科技教材啟動記者會。記者劉懿萱／攝影

AI人工智慧議題夯，新北市教育局為培養科技素養，與康軒文教事業編篡國小3至6年級學生教材，預計2年內完成，內容涵蓋人工智慧、運算思維、程式設計及資訊素養。新北教育局長張明文說，由於國小資訊課內容並非固定課程，校訂課程易有落差，透過統一的教材讓科技素養向下扎根。

新北教育局今辦國小資訊科技教材啟動記者會，張明文指出，為呼應108課綱增加科技領域，由國小資訊團規畫教材，分別有人工智慧、運算思維、程式設計及資訊素養四大主題。張指出，由於國小資訊課並非國家固定課程，一般來說都是校訂課程，各校因教材不同沒有統一進度跟內容，但在AI時代資訊能力是未來競爭力，必須從小扎根，因此公私合力為全市國小制定課程。

新北教育局指出，與康軒文教事業合作，針對國小3至6年級學生編撰8冊資訊科技教材，預計2025年8月先編3、5年級教材、2026年8月再完成4、6年級教材，教材以生活情境漫畫呈現，課程規畫由淺入深，3年級先認識作業系統、郵件運用、視覺化程式設計，4年級學習文書處理、積木式程式語言，5年級深化程式語言、6年級影片編輯製作。

新北教育局補充，教材也將介紹新北市特有親師生平台，整合因材網、均一、學習吧等超過130項數位學習資源，提供學生搜尋使用，並內建如因材網生成式AI－e度作為學生數位學伴、學習吧國語、英語、閩南語之語音辨識、酷英(Cool English)之英語語音辨識功能，幫助學生更好地學習。

教育局 素養

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