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大專盃電競賽「弘光獵鷹」奪冠 交流賽增進技能

中央社／ 台中29日電

2024大專盃電子競技錦標賽「弘光獵鷹」奪下「特戰英豪」賽事冠軍，弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基分析，選手日前在交流賽與各國學員切磋增進技能，是奪勝原因之一。

弘光科技大學校隊「弘光獵鷹」奪得2024大專盃電子競技錦標賽「特戰英豪」賽事冠軍，5名選手在教練陳逸展帶領下，從線上賽一路過關斬將到線下賽勝出，第1局獲勝，第2局進入延長賽落敗，立刻調整戰術，第3局取得勝利奪下冠軍，弘光科大今天透過新聞稿分享過程。

「特戰英豪」是以角色為核心的5對5戰略射擊遊戲，在攻防輪替中善用頂尖槍法與戰略技能，努力搶下13回合。「弘光獵鷹─特戰英豪」選手由多媒體遊戲發展與應用系日間部二年級學生陳亭佑 、蒲中綱、蔡旻勳及三年級學生臧浩任，和進修部三年級學生廖文瑋組成，成軍1年。

進入冠、亞軍賽時，第1局「弘光獵鷹」勝出，第2局進入延長賽由對手勝出；第3局成為勝敗關鍵，選手以極佳默契，迅速調整心態及戰術，順利拿下第3局，贏得冠軍。

黃建基分析，今年6月陳亭佑、廖文瑋、蔡旻勳受邀參加中華民國電子競技運動協會與韓國電競協會舉辦的電競營隊交流活動，與各國學員切磋交流、增進技能，是這次獲勝的原因之一。

陳逸展表示，赴韓交流時，韓國「特戰英豪」職業戰隊DRX分享青訓體系成功關鍵，了解到職業戰隊培訓花費很多時間跟精力，做為教練同時理解到科學化培訓的重要性，更體悟到從心理層面幫助隊團隊及選手非常重要，何時該嚴厲，何時該鼓勵，必須去拿捏好，這次比賽全部派上用場。

5名選手拿到冠軍後直呼太棒了，他們開心表示，將再接再厲，希望有機會站上「特戰英豪」國際職業賽舞台。

教練 特戰 職業

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