雙北物價高壓力大 國小鬧代理師荒

113新學年將於8月開始，教甄結束後北市國小尚有近300名代理教師缺額，新北有近400名代理代課缺額，有國小開38招、大學畢業即可報名仍找嘸人。有校長直言，雙北物價高、壓力大，很多人寧可選擇中南部縣市。代理教師工會呼籲，應針對獎金、教甄加分研議，才能提高誘因。

北市今年國小教甄尚缺185名未招到正式教師，將改代理教師招聘，加學校課程需求自行招聘，預估今年北市代理教師缺近300位。

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，都會區生活費高，很多正式老師通過教甄後，最後選擇到其他縣市教書，以該校為例，新學年開7個正式老師缺，實際僅2人報到，其餘將找代理教師應急，代理老師顧及北市物價高，找人不容易。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，大學畢業初任代理教師月薪3萬8000至4萬2000元不等，扣除雙北基本開銷，根本存不到錢，加上都會區家長對孩子要求高，教學現場易有較多干涉，老師壓力不小，雖然北市、新北福利比其他縣市略好，綜合考量後，仍會選擇到其他縣市服務。

黃建議，雙北教育局應思考提供更多實際面誘因，如編預算加發初任獎金、有代理經驗者考正式教甄加分，才能提高就職意願。

北市教育局表示，北市代理教師採全年聘期，具合格教師證書代理教師可比照正式教師敘薪，更可按居住與工作距離，每月補貼630至1200元交通費。副局長陳素慧說，有代理教師經驗者，教甄初試會有對應加分機制，是否加碼額外獎金，須就全國一致的薪給制度討論。

新北市教育局說，112學年度已給代理教師全年度完整聘期及薪資，並祭出在新北當國中代理老師，明年教甄初試總成績可加10%，會再設法提高誘因吸引人才。