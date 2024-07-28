國際數學競賽台學生奪24金56銀70銅 創最佳紀錄

第20屆IMC國際數學競賽在新加坡舉行，台灣學生勇奪24金、56銀和70銅，獎牌數量創2009年參賽以來最高紀錄。其中靜心中學8年級的林鈺洋、麗林國小4年級的柳均霖更以最高分獲年級總冠軍。

2024年IMC國際數學競賽在新加坡登場，今天舉行頒獎典禮。中華國際數理文化教育協會指出，這次有154名台灣中、小學生組隊參賽，奪得24金、56銀和70銅，成績亮眼。

協會表示，台灣參賽者涵蓋小學2年級至高中2年級的學生。協會理事長盧建民接受中央社記者訪問表示，台灣學生經過初賽、複賽集訓下了很大功夫，最終在比賽獲得佳績。

盧建民指出，很高興看到小朋友表現出色，到海外的競賽能有所收穫，對他們而言是很大的進步動力。

當台灣學生被唱名上台領獎時，現場掌聲及歡呼聲不斷。林鈺洋表示，從小就很喜歡數學，經常先修許多較難的內容，「解出一個數學題目，非常有成就感」。

柳均霖說，每次解出一個數學題目，就會有「愉快的感覺」，因此更有動力學習更高難度的題目。

中華國際數理文化教育協會指出，IMC國際數學競賽聯盟由台灣、新加坡、印尼、越南、馬來西亞、韓國、泰國、中國及香港等地組成。

協會表示，台灣自2009年開始參加IMC國際數學競賽，每年都有好成績，包括2016年、2017年各拿到一座年級總冠軍，2019年奪下2座年級總冠軍。