登作家閱讀月 平路：捷克智慧值得台灣借鏡

作家平路受邀至作家閱讀月朗讀「歧路家園」，探討情愛與家屋的想像。平路表示，很榮幸受邀來捷克參與文學盛事，台捷的歷史與地緣處境相似，捷克的智慧與韌性值得台灣借鏡。

中東歐著名文學活動「作家閱讀月」在7月展開，作家平路在捷克布爾諾（Brno）的劇院朗讀「歧路家園」，作品以女主角對情愛抉擇的困惑，透過小說家對命運的多次改寫，提供不同版本的情愛與家屋想像。

對於這次受邀來作家閱讀月，平路表示，她的「行道天涯」與「百齡箋」有捷克文譯本，期待這次與捷克讀者交流，聽取他們的回饋。

●捷克雖小 智慧與文化力值得借鏡

平路表示，身為台灣作家，無論走到哪，總是以台灣為參考座標，捷克在某些方面值得台灣借鏡。捷克與台灣都是「小國」，但「小」並非負面，反而蘊含智慧與謙遜。

平路說，台灣與捷克處境相似，在地理位置上皆有強權在側；捷克同樣歷經過苦難，例如1968年發生布拉格之春，遭蘇聯軍隊入侵。這使得捷克人具備憂患意識，努力尋找各種機會和世界連結，理解外面的文化。

平路表示，身為島國台灣，最需要的就是與外界連結，尤其與歐洲國家連結，而不是只把目光放在中、美大國上。

平路分享，多年來，她對捷克的音樂與文學抱持濃厚興趣，捷克的文化影響力不容小覷，例如聞名於世的「新世界交響曲」就是出自捷克音樂家德佛札克（Antonín Dvořák）；而台灣除了重視科技外，也應當注重文化發展。

談到捷克文學，平路說，從求學時期，卡夫卡對她影響深遠，例如卡夫卡的作品中，善於描寫封閉環境中的未知，以及對父親真摯情感。

此外，捷克作家哈謝客的「好兵帥克」、米蘭昆德拉的「生命中不能承受之輕」和「玩笑」，也對平路有很大啟發。平路表示，這些書中人物在嚴峻的命運中，透過玩笑、戲謔或黑色幽默，掙脫沉重命運，找到新奇的出路。

平路說：「人生不免沉重」，尤其台灣沉重的國族命運，如何不被沉重壓得喘不過氣，需要想像力與創造力，這也是她對台灣文學的期許方向。

●從理工轉向新聞業

平路以作家身份聞名，多年來作品屢屢獲獎，2021年更獲得「國家文藝獎」；但其實平路是理工背景出身，「作家」一開始也不在她的職業航道上。

平路大學念心理系，畢業後到美國取得數理統計碩士，曾任職美國郵政總署、美國經濟與工程研究公司資深統計師。但喜愛文字的她，開始在閒暇時間寫小說；後來更放棄高薪的統計工作，擔任「中國時報」駐美特派員。

談起記者生涯，平路回憶，去俄羅斯採訪的經歷令她印象深刻。第一次訪俄，是去採訪蘇聯經濟學家布卡林（Nikolai Bukharin）的遺孀。布卡林有「革命的金童」稱號，但因不受史達林（Josef Stalin）喜愛，最終被害死在監獄。

平路表示，與布卡林的遺孀見面，了解這段歷史背後的故事，聽她分享布卡林的壯烈人生，以及兩人的愛情故事，令人難忘。

第二次訪俄，主因是聯合報邀請戈巴契夫訪台，作為競爭對手的中國時報不甘落後，派平路與同事去莫斯科做相關採訪。然而，她的兩位同事張旭昇、李黎顏，在回台途中遇上「俄羅斯航空593號客機空難」，不幸身亡。

平路因爲赴紐約時報記者的晚餐之約，決定晚回台灣一天，因此避過此劫。「最後只剩下我一個人回台北」，整起事件如今想來，仍令她相當震撼。

●記者經歷成為寫作養分

記者生涯的風風雨雨，後來都成為平路創作小說的養分。平路表示，「記者生涯讓我接觸到很多平常不可能碰到的人，這對寫小說和其他文學作品都有幫助。」

平路1983年發表的第一篇小說「玉米田之死」，故事就是以「駐美特派員」為主角，描寫對駐外生活的無奈，以及理想與愛情消逝，這篇作品也拿下「聯合報」短篇小說獎首獎。

在記者工作中，平路學會用精準的文字表達事物，對準確性的追求也反映在她的文學創作中。而她認為，無論記者或作家，推敲文字的過程都是一種挑戰和樂趣。

平路的寫作題材廣闊，包含政治、情愛、權力、歷史等。她的作品「行道天涯」描寫孫中山與宋慶齡的革命與愛情故事.；長篇小說「黑水」以八里雙屍案為靈感，扣緊台灣時事脈動；「袒露的心」以真摯文字揭露自己的身世；「間隙：寫給受折磨的你」寫自己罹癌的經歷。

平路表示，小說是一門獨特技藝，能夠融合理性與感性。「小說可以用科幻、預言的方式寫很多未來的故事，它能呈現外在世界和內心世界。」她很高興以小說家作為職業，未來將持續走在寫作道路上。