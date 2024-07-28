凱米颱風重創校園 教部先撥款搶修

凱米颱風造成各地淹水、土石流等災情，南投縣統計40處國中小受損，水里國中後山山坡崩塌，運動場、看台、排水系統受損，修復得花1500萬元；行政院副院長鄭麗君昨會勘，將先撥300萬元，受損部分再提報，中央全力支援。彰化縣有73校災損嚴重，淹水導致校舍、設備損害，初估損失約2500萬元。

苗栗縣統計，有22校災損，樹木傾倒和淹水居多，初估復原經費約200萬元；南庄、泰安2校仍待回報災情。新竹縣有10校樹木倒塌、校舍漏水，但五峰、尖石2山區學校因颱風停課，受損狀況仍未明。

南投縣多處爆發土石流災情，交通中斷、山區學校受損嚴重。南投縣長許淑華昨下午陪同鄭麗君到水里、信義勘災；水里國中後山山坡崩塌，上千噸土石、樹木壓毀看台、操場跑道，排水設施也受損。

南投縣教育處長王淑玲說，風災受損學校40所，光水里國中復建估計要1500萬元，需要中央協助。鄭麗君說，教育部已先提撥300萬元應急搶修，水里國中等受損嚴重學校，請縣府提報中央。

彰化縣國立二林工商淹水受災，教育主任呂勝志說，校內地下室的新興科技推廣中心積水半公尺，VR等多項科技器材「泡湯」，前天緊急抽水，但器材已受損，總損失約450萬元；建築科館大樓瓷磚脫落，男舍樓頂建物被吹壞。

彰化大城是凱米颱風重災區，三豐村抽水站失靈無法排水，美豐國小淹水最深達60公分，過去不淹水的東側教室也泡水，校內太鼓、小提琴和3C教學產品泡水損壞，整體損失至少50萬元。校內職員昨趁假日打掃校舍，各辦公室、教室地板覆蓋黃泥，今將繼續清理。

彰化縣長王惠美說，颱風嚴重災損的學校有73校，初估災損約2500萬元，設備損壞更新之外，後續還得消毒。教育處表示，多為樹木倒塌、屋頂漏水、校園積水、鐵皮破損、教學設備損壞，主要受災學校集中在鹿港、福興、二林、芳苑、大城等5鄉鎮，初估每校災損至少15萬元至50萬元不等。

鄭麗君昨會勘後表示，請教育部先撥款5成應急，其餘損失請學校核實呈報再撥付；彰化縣國中、小災損復建經費，由教育部先提供部分補助，不足部分由縣政府統計後，提交給工程會全力支援。