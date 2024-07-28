國小教師吐心酸 教育濫訴多到「不能呼吸」

近年來公私中小學自願退休的教師愈來愈多，全教總理事長侯俊良表示，比起過勞，二○二○年教師法修法後，整體教育環境對教師專業尊重的弱化更是問題。一名中生代國小教師則說，教育已被濫訴淹沒，現場老師快要不能呼吸。

一名雲林縣國小校長分析，六都校事會議開得非常頻繁，常聽說只要家長投訴就必須要開校事會議處理，讓大家疲於奔命，目前教育部甚至在研擬不適任校長處理條例，這部分可能造成老師想要提早退休。此外「生生用平板」等科技，也讓某些資深老師有點應接不暇。

新竹縣教師工會理事長吳南嬿表示，老師的職業風險愈來愈高，只要家長一投訴，老師很容易被送進校事會議，且很容易成立。就算不成立，整個過程也非常煎熬。曾經有老師因為教學問題，被家長投訴，進入調查，且要進入輔導期，該名教師馬上就選擇退休。

「時時刻刻想退休」新北市三民高中教師張文隆說，家長惡意投訴情形愈來愈普遍，校事會議甚至成為校長惡鬥老師的工具，老師普遍擔心無法安全下莊，能領月退的就趕緊退休，不能領月退的則消極不作為，「愈積極，愈容易被鬥」。

一名莊姓資深教師說，校事會議淪為職場霸凌的利器，幾年前，花蓮某國中就有老師因得罪校長被送校事會議，提前退休，退休三個月就想不開輕生了。

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